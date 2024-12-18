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Meydan fotoğraflarla doldu: Kayıp yakınlarını arıyorlar

Meydan fotoğraflarla doldu: Kayıp yakınlarını arıyorlar

Esmanur Tuna Sarraç
11:1018/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriyeliler, Merce Meydanı'na astıkları fotoğraflarla yakınlarını arıyor.
Suriyeliler, Merce Meydanı'na astıkları fotoğraflarla yakınlarını arıyor.

Suriye’de, Esed rejiminin devrilmesinin ardından halk, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını bulmak için başkent Şam’daki Merce Meydanı’na başvuruyor. Kaybolan kişilerin yakınları, meydandaki çeşitli noktalara kayıp yakınlarının fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini içeren ilanlar asıyor.

Merce Meydanı'na kayıp aile üyelerinin fotoğraflarının ve iletişim bilgilerini asan savaş mağdurları, yakınlarından gelecek umutlu haberi bekliyor. Meydandaki abide onlarca kişinin fotoğrafıyla doldu.

Meydandaki abide onlarca kişinin fotoğrafıyla doldu.

“Bir sonuca ulaşamadık”

Eşinin erkek kardeşi Ahmed'i arayan Bedri Al Muhammed, günlerdir meydana gelip ilanlara baktığını ifade ederek, “Nerede olduğunu bilmiyorum. Burada gelip arıyorum ancak bir sonuca ulaşamadık” dedi.

Aile üyelerini arayanlar, günlerdir meydana gelip ilanlara baktıklarını ifade ediyor.

Dayısı ve 2 erkek kardeşini arayan Halid Al Fadıl ise, “Annem, dayımı 2018'de nakledildiği Sednaya Hapishanesi'nde ziyaret etmişti. Binlerce mahkum kayboldu. Kimse onların nerede olduğunu bilmiyor. Tüm mahkumlar serbest bırakılmış olsa da hiçbir bilgi bulamadık. Ne cenazesini ne de izini” ifadelerini kullandı.

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