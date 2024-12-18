Eşinin erkek kardeşi Ahmed'i arayan Bedri Al Muhammed, günlerdir meydana gelip ilanlara baktığını ifade ederek, “Nerede olduğunu bilmiyorum. Burada gelip arıyorum ancak bir sonuca ulaşamadık” dedi.

Dayısı ve 2 erkek kardeşini arayan Halid Al Fadıl ise, “Annem, dayımı 2018'de nakledildiği Sednaya Hapishanesi'nde ziyaret etmişti. Binlerce mahkum kayboldu. Kimse onların nerede olduğunu bilmiyor. Tüm mahkumlar serbest bırakılmış olsa da hiçbir bilgi bulamadık. Ne cenazesini ne de izini” ifadelerini kullandı.