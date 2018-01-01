Suriye'nin milli ordusu

30’dan fazla grubun birleşmesi ile kurulan milli orduda 22 bin asker görev yapacak.

Suriye’deki tüm muhalif gruplar, Türkiye’nin öncülüğünde biraraya gelerek Ceyş el Vatani adlı milli orduyu kurdu. 30’dan fazla grubun birleşmesi ile kurulan milli ordu, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en büyük silahlı yapı olma özelliği taşıyor. 22 bin kişilik milli ordu, Afrin operasyonunda TSK’ya destek verecek.

Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana özgürlük mücadelesi veren muhalifler en büyük milli orduyu kurdu. İç savaşın başladığı ilk aylarda Esed ordusundan ayrılan muhalif subaylar, Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) kurdu. Albay Riyad Esad öncülüğünde 2012 yılında kurulan ÖSO, Suriye’nin yüzde 57’lik kısmının özgürleştirilmesinde önemli rol oynadı. ÖSO, 2012-2013 döneminde Suriye geneli tüm il, ilçe, belde ve köylerde yapılandı ve kurduğu yerel askeri meclisler aracılığı ile gruplar arası koordinasyon sağladı. Savaşın tek bir merkezden ve ortak strateji dahilinde yürütülmesi konusunda önemli yol kateden ÖSO, 2014 yılında ABD tarafından sabote edildi.

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PENTAGON MOC’U KURDU

Pentagon tarafından 2014'te kurulan Ortak Operasyon Birimi (MOC) Suriyeli muhaliflere giden tüm yardımlar konusunda tek merkez niteliği kazandı. ABD’li subaylar tarafından sevk ve idare edilen MOC, yardımlar konusunda ÖSO yerine küçük grupları muhatap alarak 40 binden fazla savaşçının disiplin içinde hareket etmesini sağlayan ve profesyonel üst düzey askerler tarafından yönetilen ÖSO’yü devre dışı bıraktı.

Milli ordu, Afrin harekatında TSK’ya destek verecek.

6 KİLOMETRE YAKLAŞILDI

ABD’nin ÖSO’yu denklemden çıkardığı 2014 yılı aynı zamanda PKK/PYD projesinin de başladığı dönem oldu. ABD tarafından ÖSO’nun sabote edildiği günler savaşın seyrini değiştirecek önemli gelişmelerin yaşandığı dönem olma özelliği de taşıyor. ÖSO, aynı tarihte bir yandan Şam’da Esed’in sarayına 6 kilometreye kadar yaklaşırken diğer yandan Suriye rejiminin stratejik başkenti Lazkiye’ye Kesep yönünden 13 kilometreye kadar ilerledi. ABD-Pentagon merkezli taktik oyalamalar ile geçen 3 yılllık süreçte PKK’ya 35 bin kişilik ordu kurduran ABD, terör örgütü ile birlikte işgal ettikleri 35 bin kilometrekarelik alanda korsan devlet kurulmasını sağladı. Aynı karanlık dönem boyunca gerileyen muhalifler, 2014 öncesi kontrol ettikleri bölgelerden yüzde 40’ını kaybetti. Ülke genelinde ölenlerin sayısı 700 bini aştı.

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30 GRUP BİRLEŞTİ

Suriye’de geçen bu 7 yıllık sürenin ardından muhalifler Türkiye’nin öncülüğünde bir araya gelerek Ceyş el Vatani’yi (Milli Ordu) kurdu. Halep, İdlip, Humus, Hama, Rakka, Haseke, Deyrizor ve Lazkiyeli savaşçılardan oluşan 30’dan fazla grubun birleşmesi ile kurulan milli ordu, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana faaliyete geçirilen en büyük silahlı yapı oldu. Suriye Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı Cevad Ebu Hatab liderliğinde kurulan 22 bin kişilik Milli Ordusu, Afrin harekatı için büyük önem taşıyor.

HAREKATA KATILACAK

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası yüzde 65 oranında eğitilen muhalif savaşçılar, 2 bin kilometrekarelik alanın güvenliği dışında PKK’ya karşı gerçekleştirilecek Afrin harekatı ve sonrasında TSK’ya destek verecek. Yeni kurulan Suriye Milli Ordusu’ndan 15 bin asker Afrin harekatı için hazırlanırken, Afrin sonrası gerçekleştirilecek Tel Abyad ve Munbiç harekatında da TSK’nın yanında yer alacak.

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3 TÜRKMEN TUGAYI VAR

Azez’de yapılan toplantı sonrası ilan edilen Milli Ordu içerisinde 3 Türkmen Tugayı bulunuyor. Doğan Süleyman komutasındaki Sultan Mehmed Fatih, Firas Paşa tarafından kurulan Muntasırbillah ve komutanlığını Mahmud Hacı Hasan’ın yürüttüğü Sultan Murad Tugayı yeni kurulan ordu içerisinde yer alan Türkmen silahlı grupları oldu.