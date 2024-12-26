Suriye'ye dönüşler devam ediyor: Ürdün İçişleri Bakanı açıkladı

61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Ürdün'de yaşayan 2 bin 300 Suriye daha ülkesine döndü. Böylece mülteci olarak geldiği Ürdün'den tekrar ülkesine dönen Suriyeli sayısı 18 bine ulaştı.
Ürdün, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Ürdün'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının yaklaşık 18 bine ulaştığını açıkladı.
Devrimden sonra 2 bin 300 kişi döndü
Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, Ürdün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 8 Aralık'tan bu yana Ürdün'den ayrılan Birleşmiş Milletler'e (BM) kayıtlı Suriyeli mülteci sayısının 2 bin 300'e ulaştığını söyledi. Feraye, "Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bugüne kadar 18 bine yakın Suriyeli ülkelerine döndü." ifadelerini kullandı.