Suriye'ye dönüşler devam ediyor: Ürdün İçişleri Bakanı açıkladı

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, Ürdün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 8 Aralık'tan bu yana Ürdün'den ayrılan Birleşmiş Milletler'e (BM) kayıtlı Suriyeli mülteci sayısının 2 bin 300'e ulaştığını söyledi. Feraye, "Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bugüne kadar 18 bine yakın Suriyeli ülkelerine döndü." ifadelerini kullandı.