Suriye’ye ‘Temas Grubu’ önerisi

İsrail’in Gazze’yi hedef alan askeri saldırganlığını ele almak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da icra edilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Olağanüstü Ortak Zirvesinde Temas Grubu kurulması kararı alınmıştı. Suudi Arabistan, Filistin, Ürdün, Mısır, Katar, Endonezya, Nijerya Dışişleri bakanları ile İİT ve AL genel sekreterlerinden oluşan Temas Grubu, dışişleri bakanları aracılığı ile Fransa, ABD, Belçika ve İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere 10’dan fazla ülkeyi ziyaret ederek Gazze’deki insanlık dışı tutumu muhataplarına aktarmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı formülü Suriye’nin kalkınması için de yapılabileceğini Riyad’da yapılan toplantıda mevkidaşlarına aktardı. Öneri hayata geçirilirse söz konusu ülkeler gelişmelerin Suriye’nin geleceğini olumlu yönde etkilemesi için mesai harcayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hem MİT Başkalığı hem de Dışişleri Bakanlığı döneminde Suriye’de süregelen sıkıntıları yakından takip etti. Suriye’deki yeni dönemi de yakında takip eden Fidan, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok bölge ülkesiyle hem yüz yüze hem de telefonla görüşme gerçekleştirdi. Riyad’da Suriye’ye önceki dönemde yapılan ambargo ve yaptırımların da azaltılması yönünde çağrıda bulunuldu. Fidan’ın mevkidaşları ile yapacağı temaslarında bu konuya değinmesi bekleniyor.