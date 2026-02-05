Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suudi Arabistan’da yeni düzenleme: "Deve pasaportu" projesi

Suudi Arabistan’da yeni düzenleme: "Deve pasaportu" projesi

11:155/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Suudi Arabistan develere pasaport verecek
Suudi Arabistan develere pasaport verecek

Suudi Arabistan'ın, sektörü geliştirme kapsamında "yerel ve uluslararası pazarlarda güvenilirliği artırmak" amacıyla "deve pasaportu" projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımı Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti tarafından gerçekleştirildi.

Bakanlık, projeyle birlikte
"deve sektörünün düzenlenmesi, belgelenmesi ve hizmet verimliliğinin artırılmasının sağlanacağını"
bildirdi.

Develere ilişkin bilgiler tek kaynakta toplanacak

Projeyle "develerin verilerinin, sahipliğinin ve soy kütüklerinin belgelenmesinin amaçlandığı" ifade edilen açıklamada, sağlık ve resmi düzenlemelere ilişkin bilgilerin tek bir kaynakta toplanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Develere kimlik veriliyor

Develer için verilecek belgenin,
"onaylı bir resmi referans" niteliği taşıdığı ve hizmet kalitesine katkı sunulacağı, develerin "çip numarası, pasaport numarası, devenin adı, doğum tarihi, soyu, cinsiyeti, rengi, doğum yeri, veriliş tarihi ve yeri gibi bilgilerin yanı sıra hayvanın sağ ve sol profilden fotoğraflarının bulunacağı"
açıklandı.
Suudi Arabistan'da 2025'in haziran ayı verilerine göre
2 milyon 235 bin 297
deve bulunuyor.



#deve
#Suudi Arabistan
#pasaport
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Afyonkarahisar hak sahipliği KURASI CANLI İZLE