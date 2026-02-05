Suudi Arabistan’da yeni düzenleme: "Deve pasaportu" projesi

Suudi Arabistan develere pasaport verecek
Suudi Arabistan'ın, sektörü geliştirme kapsamında "yerel ve uluslararası pazarlarda güvenilirliği artırmak" amacıyla "deve pasaportu" projesini hayata geçirdiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımı Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti tarafından gerçekleştirildi.
Bakanlık, projeyle birlikte
"deve sektörünün düzenlenmesi, belgelenmesi ve hizmet verimliliğinin artırılmasının sağlanacağını"
bildirdi.
Develere ilişkin bilgiler tek kaynakta toplanacak
Projeyle "develerin verilerinin, sahipliğinin ve soy kütüklerinin belgelenmesinin amaçlandığı" ifade edilen açıklamada, sağlık ve resmi düzenlemelere ilişkin bilgilerin tek bir kaynakta toplanmasının hedeflendiği aktarıldı.
Develere kimlik veriliyor
Develer için verilecek belgenin,
"onaylı bir resmi referans" niteliği taşıdığı ve hizmet kalitesine katkı sunulacağı, develerin "çip numarası, pasaport numarası, devenin adı, doğum tarihi, soyu, cinsiyeti, rengi, doğum yeri, veriliş tarihi ve yeri gibi bilgilerin yanı sıra hayvanın sağ ve sol profilden fotoğraflarının bulunacağı"
açıklandı.
Suudi Arabistan'da 2025'in haziran ayı verilerine göre
2 milyon 235 bin 297
deve bulunuyor.
