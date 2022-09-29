Dünya Suudi Arabistandan hac uygulaması Ruhi yolculuklarına destek sağlayacak
ORTADOĞU

Suudi Arabistan’dan hac uygulaması: Ruhi yolculuklarına destek sağlayacak

Hac ve Umre Bakanlığı, hacılar ve ziyaretçilerin Mekke ve Medine’ye yaptıkları yolculuklar için kullanımı kolay planlama yöntemi olan resmi Suudi entegre dijital platformu Nusuk’un (nusuk.sa) tanıtımını yaptı. Yapılan açıklamaya göre platform, Suudi Arabistan Krallığı’nı dünyanın dört bir yanından ziyaret eden Müslümanların deneyimlerini geliştirmeyi ve ziyaretçilerin umre yapmalarına yönelik varış prosedürlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Haber Merkezi İHA
Suudi Arabistan’dan hac uygulaması: Ruhi yolculuklarına destek sağlayacak
Foto: Arşiv.

Suudi Arabistan, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin hac yolculuklarını kolaylaştırmak için entegre dijital platform olan Nusuk’u (nusuk.sa) tanıttı.

  • Uygulama, hacılar ve ziyaretçiler için bilgi ve geniş bir hizmet yelpazesi sunarak Umre Ritüellerini rahatlık ve konfor içinde yapabilmelerini sağlıyor. Ayrıca, Suudi Vizyonu 2030 hedeflerine ulaşmak için sağlanan hizmetlerin kalitesini artıracak ve ziyaretçilerin dini ve kültürel deneyimlerini zenginleştirecek.

Nusuk, vizelerin, izinlerin, rezervasyon süreçlerinin ve prosedürlerin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere, Visit Saudi ekosistemi genelinde eksiksiz hizmet yelpazesi sağlamak için Suudi Turizm İdaresiyle iş birliği ve ortaklık içinde işleyecek. Uygulama, Mekke ve Medine’yi ziyaret eden Müslümanların deneyimini geliştirmek ve zenginleştirmek için çeşitli paket ve programlar da sunuyor.

Ruhi yolculuklarına destek olacak

Daha sonraki bir aşamada, etkileşimli haritalar, teklif ve faaliyet takvimi, sağlık bilgileri ve hizmetleri ve tüm politika kuralları için çeşitli dillerde bir dijital kılavuz gibi ek hizmetler de sağlanacak. Uygulama, özel sektör için de fırsatlar sunarak hizmet sağlayıcıların hacılara ve ziyaretçilere elektronik hizmetler sunmalarını sağlıyor. Maqam platformu, hizmetlerinin daha sonraki bir aşamada Nusuk’a aktarılmasına kadar Umre Seyahat Programı planlamasını desteklemeye devam edecek.

  • Hac ve Umre Bakanı, Hacı Deneyim Programı Komitesi Başkanı, Dr. Tawfiq Al-Rabiah, Nusuk’un en son teknolojiyi kullanarak hacılara sağlanan hizmetlerin kalitesini artırma çabalarının devamı olduğunu açıkladı. Buna ek olarak, Nusuk birçok devlet kurumuyla birlikte, prosedürleri kolaylaştırmak ve hacıların ve ziyaretçilerin ruhi yolculuklarını rahatlık ve konfor içinde yapmasını sağlamak için çalışacak.

Turizm Bakanı ve Suudi Turizm İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb şöyle konuştu: ’’Hacı Deneyim Programı çatısı altında Nusuk’un önemini ve İdare ile Hac ve Umre Bakanlığı arasında iş birliği ve entegrasyon çerçevesinde rolünü ele aldı. Bu, umre sürecini kolaylaştırarak ve tüm Müslümanlar için en iyi hizmetleri sağlayarak Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım.’’

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