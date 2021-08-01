Riyad’dan darbeye tam destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Tunus Devlet Başkanı Kays Said’le Kartaca Sarayı’nda görüştü. Görüşmede Prens Faysal, Tunus’ta yaşananların “iç mesele” olduğunu ve ülkesinin Tunus’un iç işlerine saygı duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan’ın Tunus’un güvenliği ve istikrarına yönelik desteklerini ifade eden Suud Dışişleri Bakanı, ülkesinin, Tunus halkının refahını sağlama ve içinde bulunulan bu koşulların üstesinden gelme noktasında Tunus yönetimine olan inancını vurguladı.

SAMİMİYETSİZ AÇIKLAMALAR

Kays Said’le görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Prens Faysal, Tunus lideriyle ülkedeki son durumu görüştüklerini söyledi. Suud Dışişleri Bakanı, Tunus’ta yaşananların “iç mesele” olduğunu belirterek, “Suudi Arabistan, Tunus’un iç işleriyle ilgili her şeye saygı duyuyor ve (Tunus’un) egemenlik meselesi olarak görüyor” ifadelerini kullandı. Bakan, ülkesinin tutumunun Tunus’un güvenlik ve istikrarından yana olduğunu da sözlerine ekledi. Yıllarca En Nahda Partisi’ne karşı ülkedeki muhalefeti fonlayarak ülkenin iç işlerine müdahale eden ve sokak olaylarını ateşleyen Suud’un bu açıklamaları “samimiyetsiz” olarak değerlendirildi ve tepkilere neden oldu.

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SAYGI DUYUYORLARMIŞ!

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, “Suudi Arabistan Krallığı, Kays Said’in aldığı kararlara saygı duyuyor” mesajını ilettiği duyuruldu. Prens Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’le birlikte bölgedeki askeri müdahalelerin ve suikastların ardındaki isim olarak biliniyor.

Faysal bin Ferhan - Kays Said

DARBE SÖZCÜSÜ KANALA YASAK

Suudi Arabistan’ın Tunus’taki darbeyi destekleyen kanalına Cezayir’den yayın yasağı geldi. Cezayir, Dubai merkezli yayın yapan Suud kanalı El Arabiya’nın lisansını iptal etti ve kanalın ülkede yayın yapmasını yasakladı. İletişim Bakanlığı, dünkü açıklamasında, kanalın manipülasyon ve dezenformasyon yaptığını belirterek akreditasyonunu geri çektiğini duyurdu. El Arabiya’nın, yükselen Cezayir-Türkiye ilişkilerini baltalamaya yönelik çok sayıda haber yaptığı da biliniyor.

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İKİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINDI

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alma kararı sonrasında, bağımsız milletvekili Yasin el-İyari ve Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd gözaltına alındı. Yerel kaynakların aktardığına göre, milletvekili İyari, Askeri Temyiz Mahkemesi’nde görülen davası nedeniyle gözaltına alındı. İyari’nin “ordunun itibarını zedeleme ve askeri liderlere hakaret” suçlamasıyla yargılandığı ve temyiz sürecindeki dava nedeniyle iki ay hapsinin söz konusu olduğu kaydedildi. Tunus’taki 14 Şubat 2011 devriminin en önemli blog yazarları arasında gösterilen İyari, gıyaben yargılandığı davada, askeri mahkemece 18 Kasım 2014’te 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zeyd hakkında ise resmî belgeleri ele geçirerek internetten izinsiz yayınlamak ve Tunus’un eski Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi’ye hakaret etmekten yargı kararlarının bulunduğu ifade edildi.

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DÜNYA Planı daha büyük bir darbeydi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe planı böyle ifşa oldu