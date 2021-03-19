Dünya Suudi Arabistanın petrol şirketi Aramco 6 İHA ile vuruldu
ASYA

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco 6 İHA ile vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Husiler'in sözcüsü Yahya Seri, Aramco şirketinin 6 İHA ile tam isabetle hedef alındığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile tam isabetle hedef alındığını belirtti.

Seri, söz konusu saldırıların, koalisyon güçlerinin Yemen'e dönük saldırıları ve ablukasına karşı "meşru" bir cevap niteliğinde olduğunu savundu.

Suudi Arabistan veya koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

  • Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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