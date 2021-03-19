Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco 6 İHA ile vuruldu

Dünya

Kovid-19 aşısını bulan Türk bilim insanları Türeci ve Şahin'e Almanya'dan devlet nişanı

Almanya, Kovid-19 aşısını bulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet madalyası verdi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, nişanlarını takdim ettikten sonra yaptığı konuşmada, "Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor" dedi.