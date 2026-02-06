Şuyuh'ta dönüş seferberliği: YPG yıkar biz yaparız

Suriye’nin kuzeyinde güvenlik ortamının kademeli olarak sağlanması ve devlet kurumlarının yeniden devreye girmesiyle birlikte, yıllardır yerinden edilen siviller evlerine dönme hazırlığı yapıyor. SDG ile varılan mutabakat kapsamında entegrasyon süreci başladı. İç güvenlik güçleri Aynel Arab’a (Kobani) bağlı Şuyuh beldesinde eş zamanlı olarak mayın temizliği ve altyapı çalışması yürütüyor. Sahadaki en dikkat çekici tablo ise belde halkının kendi imkanlarıyla başlattığı onarım çalışmaları.

İMECE USULÜ ÇALIŞMA

Şuyuh’ta bugün iş makinelerinin sesi, kamyon trafiği ve kalabalık bir insan hareketliliği var. Daha önce terör örgütleri DEAŞ, YPG/SDG ve rejim güçlerinin saldırılarıyla yıkılan Şuyuh Köprüsü, belde halkı tarafından onarılıyor. Fırat’ın doğusu ile batısını birbirine bağlayan köprü, yerinden edilen halkın geri dönüşü için kritik öneme sahip. Günlerdir süren çalışmalarda onlarca kamyon köprüye çakıl ve moloz taşıdı. Yıkılan bölüme şu ana kadar 40 bin metreküpten fazla dolgu yapıldı. Köprüde adeta imece usulü bir seferberlik yürütülüyor. Gençler ve yaşlılar sırayla çalışıyor.

HAYAT YENİDEN BAŞLIYOR

Şuyuh’ta yürütülen çalışmalar, geri dönüşün artık planlama aşamasından çıkıp fiilen başladığını gösteriyor. Yıllar sonra beldede ilk kez iş makinelerinin ve insan kalabalığının sesi var. Evler onarılmayı, tarlalar ekilmeyi bekliyor. Şuyuh’ta hayat, uzun bir aradan sonra yeniden kurulmaya hazırlanıyor. Yıkılan evler tek tek belirleniyor, tarım alanları kontrol ediliyor, altyapı yeniden kuruluyor. Köprü tamamlandığında belde ile çevre yerleşimler arasındaki ulaşım sağlanacak, ailelerin dönüşü daha da hızlanacak.

Mahmut Osman

65 bin kişi evine dönecek

Şuyuh ve çevresinde mayın taraması gerçekleştiren emniyet güçleri, köprü altında 10, belde genelinde ise 200’den fazla mayın tespit etti. Patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi. Güvenlik sağlanmadan yerleşime izin verilmezken, yetkililer patlayıcı temizliği tamamlandıktan sonra hanelerin kademeli olarak açılacağı bilgisini verdi.

Bölge sakinleri de devletin sahada görünür olmasının, dönüş kararlarını hızlandırdığını ifade etti. Terör örgütü YPG, 2014'te Şuyuh’u işgal ettikten sonra yaklaşık 65 bin sivili göçe zorlamıştı. Yıllardır farklı bölgelerde yaşam mücadelesi veren belde halkı şimdi işgal edilen 5 bin hektardan fazla araziye ve terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönmeye hazırlanıyor.

* Belde sakinlerinden Halili Yusuf, “Herkes elinde ne varsa getirdi. Damperli kamyonu olan kamyonunu, kepçesi olan kepçesini getirdi. Şuyuh halkı da geri durmadı” dedi.

* Muhammed el-Attu, “Bu halk güçlü bir halktır. Bunun kanıtı da şu an gözlerinizin önündedir. Dünden bugüne köprünün etrafındaki her şeyi doldurduk, ayrılıkçıların patlattığı her yeri onardık. Onlar yıkar, biz yaparız. Onlar bozguncudur, biz ise barış ve esenlik insanlarıyız” diye konuştu.

* 63 yaşındaki Mahmut Osman, “Yıllardır uzaktayız. Şimdi evimize dönmek için köprümüzü yapıyoruz. Herkes çalışıyor” ifadelerini kullandı.

* Köprü onarımında çalışan Muhammed Ebu Fuad ise bölgenin geçmişte farklı toplulukların birlikte yaşadığı bir yer olduğunu, yeniden aynı huzurlu ortama dönmek istediklerini dile getirdi.

Muhammed Ebu Fuad







