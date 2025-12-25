Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada 5 kişi öldü

Çatışmanın, son bir ayda Tacikistan-Afganistan sınırında yaşanan ve birkaç sivil ve askerin ölümüne neden olan üçüncü saldırı vakası olduğu anımsatılan açıklamada, Afganistan hükümetinin sınırda güvenliği sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği savunuldu.