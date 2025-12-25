Yeni Şafak
Macaristan Başbakanı Orban 'Savaşa sürükleniyoruz' diyerek uyardı: Avrupa dağılma sürecinde

Macaristan Başbakanı Orban 'Savaşa sürükleniyoruz' diyerek uyardı: Avrupa dağılma sürecinde

12:4825/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
DHA
Orban, AB’nin karar alma sürecinde yasal boşluklar olduğunu açıkladı.
Orban, AB’nin karar alma sürecinde yasal boşluklar olduğunu açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin mevcut politikalarını sürdürmesi halinde 2026 yılında tüm Avrupa’nın savaşın içine sürüklenebileceğini söyledi. Orban, "AB dağılma sürecinde" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Avrupa kıtasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Orban, 2025'in Avrupa'nın son barış yılı olup olmayacağı ile ilgili soruya,
“Evet. Bu ihtimal göz ardı edilemez. Barışa alıştık. Avrupa'daki son büyük savaş 1945'te sona erdi ve o tarihten bu yana seksen yıl geçti”
yanıtını verdi.
Orban, Avrupa kıtasında yaşanabilecek bir savaşın nükleer felakete dönüşebileceği korkusunun kıta nüfusunu uzun süre savaşlardan uzak tuttuğunu söyleyerek,
“Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor”
diye konuştu.

"Barış istiyoruz"

Macaristan Başbakanı Orban, 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde alınan bazı karar ve tekliflerin, Ukrayna'daki savaşı körüklemeyi ve Rusya'yı kışkırtmayı amaçladığını öne sürdü. Orban,
“Avrupa'da iki gruplaşma bulunuyor. Biri savaş grubu, diğeri de barış grubu. Mevcut durumda savaş yanlıları hakim durumda. Brüksel savaş istiyor. Macaristan olarak biz, barış istiyoruz”
açıklamasını yaptı.
Orban, 20 sene önce AB'nin ekonomik gücünün ABD'ye yakın bir seviyedeyken bugün ABD güçlenirken Avrupa'nın gerilediğini kaydetti. AB'nin karar alma sürecinde giderek artan bir şekilde yasal boşluklardan yararlanmaya başladığı iddiası ile ilgili Orban,
“AB, dağılma sürecinde bulunuyor. Yaşanan şey, Brüksel bürokrasisinin imparatorluk kurma heveslerinin güçlenmesiyle eş zamanlı ilerleyen bir dağılma süreci. Brüksel'de karar alınıyor ama üye ülkelerde uygulanmıyor ve birlik bu şekilde parçalanıyor”
değerlendirmesini yaptı.


