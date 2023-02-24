Tahran ile Esed anlaştı: İran'dan İsrail'e karşı askeri hamle

Kanada'da Katolik lisesinde okuyan Josh Alexander, Katolik inancına göre 'dünyada kadın ve erkek olarak iki cinsiyet var' ifadelerinden dolayı tepki gördü. Hristiyan olan Josh Alexander, cinsiyet konulu bir sınıf tartışmasında insanların cinsiyet değiştiremeyeceğini ve erkek öğrencilerin kız tuvaletlerini kullanmaması gerektiğini söylediği için Renfrew, Ont.'daki St. Joseph's Katolik Lisesi'nden uzaklaştırıldı.