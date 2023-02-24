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Dünya

Tahran ile Esed anlaştı: İran'dan İsrail'e karşı askeri hamle

İsrail'in hava saldırılarına karşı, İran'dan Suriye'ye hava savunma ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Tahran ile Esed rejiminin anlaşmaya vardığı belirtildi.

22:56 . 24/02/2023 Cuma
AA
İran, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye Khordad 15 adlı hava savunma sistemi satacak. (Arşiv)

İran, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye Khordad 15 adlı hava savunma sistemi satacak. (Arşiv)

İran'ın, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye Khordad 15 adlı hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Beşşar Esed rejimi ile anlaştığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın da aralarında olduğu Suriye'den üst düzey askeri yetkililer yakın zamanda İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, İsrail'in hava saldırılarına karşı, İran'dan Suriye'ye hava savunma ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Tahran ile Esed rejiminin anlaşmaya vardığı belirtildi.

İran Suriye'ye Khordad 15 satacak

Haberde, "
Suriye, hava savunma ağını yeniden yapılandırmaya ve savaş uçakları için hassas güdümlü bombalara ihtiyaç duyuyor. Suriye'nin hava savunmasını güçlendirmek için büyük olasılıkla İran'ın radarlarının ve Khordad 15 sistemi gibi savunma füzelerinin Suriye'ye tedarikine tanık olacağız.
" ifadelerine yer verildi.
İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, 22 Şubat'ta Suriyeli mevkidaşı Abbas ile Tahran'da bir araya geldiği görüşmede, "
Suriye'nin savunma kabiliyetinin artırılması için tüm kapasitelerin
" kullanılması gerektiğini söylemişti.

İran, Haziran 2019'da "Khordad 15" adı verilen yerli hava savunma sistemini tanıtmıştı.

İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de özellikle İran destekli güçlere sık sık hava saldırıları düzenliyor.



#İran
#suriye
#İsrail
#hava savunma sistemi
#Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas
#Esed rejimi
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Tahran ile Esed anlaştı: İran'dan İsrail'e karşı askeri hamle
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