Tahran ile Esed anlaştı: İran'dan İsrail'e karşı askeri hamle

İran, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye Khordad 15 adlı hava savunma sistemi satacak. (Arşiv)
İran'ın, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye Khordad 15 adlı hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Beşşar Esed rejimi ile anlaştığı bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın da aralarında olduğu Suriye'den üst düzey askeri yetkililer yakın zamanda İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında, İsrail'in hava saldırılarına karşı, İran'dan Suriye'ye hava savunma ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Tahran ile Esed rejiminin anlaşmaya vardığı belirtildi.
İran Suriye'ye Khordad 15 satacak
İran, Haziran 2019'da "Khordad 15" adı verilen yerli hava savunma sistemini tanıtmıştı.
İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de özellikle İran destekli güçlere sık sık hava saldırıları düzenliyor.