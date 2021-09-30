Dünya Tahran yönetimi Aliyevi hedef almayı sürdürüyor Esef verici
ASYA

Tahran yönetimi Aliyev'i hedef almayı sürdürüyor: Esef verici

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından ülkelerinin sınırında askeri tatbikatlar düzenleyen ve bölgeye izin şekilde TIR'lar gönderen İran'a tepki gösterdi. Tahran yönetimi, Aliyev'in açıklamalarını 'esef verici' olarak niteleyerek yaptıklarının milli egemenlik hakları çerçevesinde olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Tahran yönetimi Aliyevi hedef almayı sürdürüyor: Esef verici
İlham Aliyev

Azerbaycan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Abdullahiyan'a güven mektubunun bir kopyasını sundu. Abdullahiyan, görüşmede Aliyev'in İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI ŞAŞIRTICI"

Aliyev’in açıklamalarını 'şaşırtıcı ve esef verici' olarak yorumlayan Abdullahiyan, "Ülkelerin kendi sınırları dahilinde yaptıkları askeri tatbikatlar milli egemenlik hakları çerçevesindedir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, şunları söyledi:

“Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız."

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ALİYEV İRAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Tahran'a yönelik açıklamalarını "şaşırtıcı" olarak nitelemişti.

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