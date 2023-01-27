Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı.

Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.🇹🇷🇦🇿 #TekMilletİkiDevlet @Bayramov_Jeyhun

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir" denildi.