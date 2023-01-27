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Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşerek Türkiye'nin saldırıyı kınadığını ve can Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti. Tahran Polis Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı bildirildi.

09:57 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.


Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.



Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.



Türkiye'den saldırıya kınama


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir" denildi.


Tahran Polis Komutanlığı: Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandı


Saldırganın yakalandığını aktaran Tahran Emniyet Müdürü Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.


Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

#Azerbaycan
#Tahran
#büyükelçilik
1 saat önce
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Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var
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