Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.
Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir" denildi.
Saldırganın yakalandığını aktaran Tahran Emniyet Müdürü Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.
Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.