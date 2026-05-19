Tahran'dan ABD'ye uyarı: İsrail'in tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni cepheler açılacak

13:4919/05/2026, Salı
Tahran’dan ABD ve İsrail’e uyarı niteliğinde açıklama.
İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD’nin saldırı tehditlerine ilişkin, olası bir saldırı durumunda yeni araçlar ve yöntemlerle farklı cepheler açılacağını belirtti. Ekreminiya, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki hakimiyetine dikkat çekerek, boğazın statüsünün değişebileceğini ifade ederken, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi.

"Yeni cepheler açılacak"

İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin "düşman" için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Ekreminiya,
"Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak"
ifadesini kullandı.

Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine işaret ederek, boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekreminiya, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.​​​​​​​



