Dünya Takvim işliyor
ORTADOĞU

Takvim işliyor

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak ‘Barış Koridoru’ çalışmaları öngörülen takvim çerçevesinde sürüyor. Belirlenen planlamaya göre, Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasını müteakip ağustos ayı bitmeden Mehmetçik Fırat’ın doğusuna geçecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ortak devriye faaliyeti (Arşiv)
Ortak devriye faaliyeti (Arşiv)

Fırat’ın doğusuna güvenli bölge planlamaları, resmen deklare edilmemiş olsa da, bir takvim dahilinde işliyor. Bu takvime göre Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasını müteakip ağustos ayı bitmeden Mehmetçik Fırat’ın doğusuna geçecek.

Türkiye, Fırat’ın doğusuna güvenli bölge planlamalarının Münbiç’te yaşandığı gibi bir oyalama politikasına dönüşmemesi için yoğun diplomasi yürüttü. Kuzey sınırlarımız boyunca terörist örgütlerin varlığına izin verilmeyeceği her platformda vurgulanırken, olası harekat için sınırda yapılan asker ve silah, araç-gereç yığınağı, Başkomutanın talimatını bekliyordu. Harekatın başarısı için hava koşulları da önemli olduğundan, ABD ile mutabakat öncelenmekle birlikte mutabakat sağlanamaması halinde Türkiye Ağustos sonu-Eylül başı itibariyle düğmeye basmayı planlıyordu.

ADIMLAR SÜRATLE ATILACAK

İki ülkenin mutabakatına ilişkin takvim de bu doğrultuda şekillendi. Münbiç Yol Haritası sürecinden farklı olarak, 7 Ağustos’ta varılan mutabakatın ardından her iki ülke de Barış Koridoru konusunda destekler, net ve kararlılık mesajları verdi. Çalışmaların hızlandırılmış olması da Fırat’ın doğusunda Türkiye ve stratejik ortağı Amerika’nın birlikte çalışma iradesini gösterdi. Güvenli bölge tesisi kapsamında her yeni gün yeni bir gelişme beklenirken, süratle adımlar atılacak. Bu takvime göre Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasını müteakip ağustos ayı bitmeden Mehmetçik Fırat’ın doğusuna geçecek. Bu doğrultuda, Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulamaya konulması bekleniyor.

TEK BAŞINA HAREKAT MASADA

Bir yandan mutabakat kapsamında ABD ile ortak çalışmalar devam ederken, diğer yandan bölgeye yönelik askeri sevkiyatlar ve teyakkuz hali de sürüyor. Suriye kuzeyindeki terörist yapılanmaya karşı artık tahammülün kalmadığı, muhataplar nezdinde anlaşılmış durumda. Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulması çalışmalarının hızlandırılması da bu doğrultuda olumlu bir adım olarak görülüyor. Bununla beraber YPG angajmanını bitirmekte zorlanan Amerika’nın Türkiye’nin endişelerini giderecek adımlara yanaşmaması halinde hayati bazı tedbirlerin tek taraflı olarak alınması kaçınılmaz görünüyor.

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  • Programda ısrarcı olunacak
  • Türkiye, YPG’nin güvenli bölgeden çıkarılmasını, ağır silahlarının toplanmasını istiyor. Türkiye’ye sığınmış Suriyelilerin, teröristlerden arındırılacak bölgelere güvenli ve huzur içinde dönmeleri konusunda mutabakata varılmış durumda. Güvenli bölgenin derinliğinin 30-40 km olmasını isteyen Türkiye’ye karşı Amerika’nın getirdiği öneriler kabul görmedi. Bu konu çalışılmaya devam edilecek. Müşterek Harekat Merkezi’nden yürütülecek sahadaki ortak çalışmalar nezdinde hava sahasının kontrol ve koordinasyonu, istihbarat değişimi konularında önemli ölçüde mutabakat sağlandı ve İHA’lar keşif çalışmalarını başlattı. Mutabakat metni onaylanırken koyulmuş süreler ve programlama konusunda da ısrar edilecek.

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