Dünya Talibandan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı Afgan kadınlarının haklarını talep etmesi için büyük fırsat
ORTADOĞU

Taliban'dan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı: Afgan kadınlarının haklarını talep etmesi için büyük fırsat

Afganistan'da Taliban yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Afgan kadınlarının haklarını koruyor ve savunuyoruz" açıklaması yaptı. Taliban Sözcüsü Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin tüm Afgan kadınlarının İslam fıkhının sağladığı haklarını korumaya kararlı olduğunu belirtti. Mücahid'in paylaşımına yanıt veren bazı Twitter kullanıcıları ise kadınlara yönelik bu vaatlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

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Haber Merkezi AA
Talibandan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı: Afgan kadınlarının haklarını talep etmesi için büyük fırsat
Zabihullah Mücahid

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin tüm Afgan kadınlarının İslam fıkhının sağladığı haklarını korumaya kararlı olduğunu belirterek, "Dünya Kadınlar Günü Afgan kadınlarının meşru haklarını talep etmesi için büyük fırsattır. Allah'ın izniyle Afgan kadınlarımızın haklarını koruyor ve savunuyoruz." ifadesini kullandı.

"VAATLER HAYATA GEÇİRİLMELİ"

  • Mücahid'in paylaşımına yanıt veren bazı Twitter kullanıcıları ise kadınlara yönelik bu vaatlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

BİNLERCE KADIN İŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından binlerce kadın, kamu kurumlarındaki işlerini kaybetmişti, kız çocuklarının devlet okullarında 6'ıncı sınıftan sonra eğitim alması durdurulmuştu.

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Taliban: Kız öğrencilerin okula dönmesi için çalışıyoruz

ELEŞTİRİLER ÜZERİNE KARARLARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

  • Taliban, eleştiriler üzerine kızların eğitim alabilmesi için okulların "İslami koşullara" göre düzenlenmesi gerektiğini açıklamıştı. Ülkede aşamalı olarak kızların eğitim almasının önü açılmıştı. Bazı vilayetlerdeki devlet okullarında 6'ıncı sınıftan sonra kızların eğitim almasının önü açılmıştı.

Özel okullarda ise erkek ve kız öğrenciler için ayrı saat ve sınıf uygulaması getirilirken kızlar eğitimlerine ara vermeden devam edebilmişti. Afganistan'da daha sonra üniversiteler açılmış ve kadınların derslere katılmasına izin verilmişti.

Ülke genelindeki devlet üniversitelerinde kadınlar ve erkekler ayrı saatlerde eğitim alabiliyor ancak şu an başkent Kabil de dahil birçok vilayetteki devlet okullarında kızlar ortaokul ve liseye devam edemiyor.

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"MARTIN SONUNDA KIZLAR TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM ALABİLECEK"

  • Sözcü Mücahid, martın sonunda kızların tüm eğitim kurumlarında eğitim alabilmesine izin verileceğini duyurmuştu.

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