Dünya Talibandan ülke dışına seyahat edecek Afganlara güvence
ASYA

Taliban'dan ülke dışına seyahat edecek Afganlara güvence

Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD ve Almanya'nın da olduğu 100 ülke tarafından Afganların ülke dışına seyahatine ilişkin ortak açıklama yapıldı. Taliban'ın, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin çıkışına müsaade edeceği yönünde güvence verdiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Talibandan ülke dışına seyahat edecek Afganlara güvence
Fotoğraf: Arşiv

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100 ülke tarafından Afganların ülke dışına seyahatine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Açıklamada, bu ülkelerin, vatandaşları, kendilerine çalışan Afganlar ve risk altındakilerin Afganistan dışındaki noktalara özgürce seyahat etmeye devam etmelerini sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.

TALİBAN'DAN İZİN

Ortak metinde, "Taliban'dan tüm yabancı uyrukluların ve ülkelerimizden seyahat izni olan herhangi bir Afgan vatandaşının, hareket noktalarına güvenli ve düzenli bir şekilde gitmelerine ve ülke dışına seyahat etmelerine izin vereceğine dair güvence aldık" denildi.

SEYAHAT BELGESİ SAĞLANACAK

Belirlenen Afganlara seyahat belgeleri sağlamaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, Taliban'ın da bu kişilerin imzacı ülkelere seyahat edebileceklerine dair taahhüt verdiği belirtilerek, "Taliban'ın bunu doğrulayan" açıklamalarına dikkat çekildi.

TAHLİYELER SON AŞAMADA

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan'da 16 Ağustos'tan itibaren başlattığı tahliyeleri, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle erken sonlandırmıştı.

Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'da, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 15 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesinin ardından Kabil Havaalanı'ndan hemen tahliyelere başlayan AB ülkeleri, 31 Ağustos'ta son bulması planlanan tahliye sürecini yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

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OYNAT 10:03
Afganistan Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed Yeni Şafak'a konuştu: Türk askeri yeniden gelecek
Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Türk askerinin NATO görevi sona erdiği için Afganistan'dan çekildiğini hatırlatan Muhammed, “İnşallah yeni yönetim kurulduktan sonra müstakil bir hükümet tarafından Türk askeri yeniden buraya gelecektir” ifadelerini kullandı. Hükümet kurulduktan sonra ilişki kurulacak ilk ülkenin Türkiye olacağına inandığını da belirten Muhammed, “Hem ekonomik hem de siyasi anlamda Reis Bey'in (Erdoğan) söylediği gibi yakın ilişkiler var. Birçok konuda destekleri olacaktır. Erdoğan Bey'e mesajından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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