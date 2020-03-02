Tarihe geçen operasyonun gizli kahramanı: KORAL

KORAL, düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp 'kör' ediyor.

İdlib'de 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı, son dönemde savunma sanayi alanında elde edilen kabiliyeti yeniden gözler önüne serdi.

SİHA'ların başarılı operasyonları dünya basınında geniş yankı bulurken, özellikle Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüler büyük ilgi gördü.

Pantsir S-1 sistemlerini çok yakın bir mesafeden imha eden SİHA'lara yardımcı unsur ise Koral Mobil Elektronik Harp Sistemleri idi.

Peki, KORAL bu operasyonda nasıl bir rol aldı? SİHA'ların faaliyetlerine nasıl destek oldu?

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Savunma Sanayi Analisti Yusuf Akbaba, "Koral Mobil Elektronik Harp Sistemleri, Suriye rejiminin iletişimini karıştırarak öncelikle radarlarını köreltiyor. Bu sayede Esed rejiminin hava savunma unsurlarıbizim havadakiİHA ve SİHA'ları göremiyor. Bu sayede operasyon gerçekleştirebiliyoruz ve rejimin hava savunma unsurlarını vurabiliyoruz" diye konuştu.

OYNAT 00:00 SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor. BiP'te paylaş

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"DİBİNE KADAR GELEN SİHA'YI GÖREMEDİ"

Esed rejiminin Rusya'dan satın aldığı Pantsir S-1 sistemlerinin vurulduğunu hatırlatan Akbaba, "Yayınlanan görüntülerde, SİHA'lar vururken bu sistemlerin radarı açıktı. Çok uzaktan görmesi gerekirken, SİHA dibine kadar geldiği halde göremiyordu. Bunun temel nedeni, elektronik harp sistemleri ile radarlarının karıştırılmasıydı." ifadelerini kullandı.

2015 yılından bu yana bu sistemlerin bölgede faaliyet gösterdiğini hatırlatan Akbaba, şöyle devam etti:

"Rus savaş uçağı düşürüldüğünde, KORAL yine gündeme gelmişti. 2015 yılında bu sistemler hava savunma sistemleri ve diğer unsurların radarını karıştırmak için sınıra gönderilmişti. Kesin bir bilgi olmasa da o dönemde söylenen şey, Rusya'nın 3-4 defa yanlışlıkla rejim güçlerini vurduğu yönündeydi."

TSK envanterinde KORAL'ın yanı sıra REDET ve MİLKAR 3A3 gibi sistemler olduğunu hatırlatan Akbaba, "2015 yılında sınıra gönderilenler ilk sistemdi ve şimdi yeni sistemler devreye sokulmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

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KORAL SİSTEMLERİ NEDİR?

ASELSAN tarafından üretilen ve binden fazla testten geçirilen KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunulduğu belirtiliyor.

KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor.

Radar ve elektronik harp sistemlerinde de kullanılabilecek

KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor.

KORAL'ın özellikleri.

RADARLARI İŞ YAPAMAZ HALE GETİRİYOR

KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Bu nitelikleriyle KORAL Sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor.

2013 YILINDAN BU YANA BÜYÜK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi için 2013'ten bu yana yürütülen yoğun sistem doğrulama ve sistem test süreci ile sistem test sürecinin son aşamasında gerçekleştirilen modern ve karmaşık yapıdaki radar sistemlerine uygulanan elektronik taarruz denemelerinden alınan olumlu sonuçlar sisteme olan güveni artırıyor.

ELEKTRONİK TAARUZ UYGULAYABİLİYOR

Sistem birimlerinde kullanılan, geleceğin savunma teknolojisi olarak değerlendirilen aktif elektronik taramalı birimler ile aynı anda çoklu hedefe karşı etkin olarak elektronik taarruz uygulanabiliyor. Aktif elektronik taramalı birimler konusunda projede edinilen teknolojik birikim diğer birçok radar ve elektronik harp sistemlerinde de kullanılabilecek. Dünyada sayılı ülkede var olan bu teknoloji ülkemizin elektronik harp sektöründe geldiği aşamaya göstermesi bakımından da büyük öneme sahip bulunuyor.

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- ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

- ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi- Radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan sistem, bu nitelikleriyle hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor.

- Dünyada sayılı ülkede var olan bu teknoloji, Türkiye'nin elektronik harp sektöründe geldiği aşamayı göstermesi bakımından büyük önem taşıyor.

ABD'Lİ UZMAN: KORKUNÇ BOYUTLARDA

Bazı Amerikan silah siteleri de KORAL'a dikkat çekti. ABD'li uzmanlar "KORAL'ın kör etme yeteneği korkunç boyutlarda. Uçağın roketlerini yanlış hedeflere gönderme yeteneği de sadece KORAL'da var" şeklinde görüş bildirdi.

KORAL'IN ÖZELLİKLERİ

Peki dünyaya korku salan KORAL'ın özellikleri neler? Jammer sistemi KORAL, "geniş frekans yön kapsama" kabiliyeti ile geniş bir alanı kontrol altına alıyor. Uçak, tank ve helikopterleri aynı anda köreltilebiliyor. Füzeleri havada imha edebiliyor. İstenirse yönünü değiştirip farklı hedeflerde patlatabiliyor. Savaş uçaklarının yön bulma yeteneğini ortadan kaldırıyor.

2015'TE SURİYE SINIRINA YERLEŞTİRİLDİ

KORAL, 2015 yılında Rusya ile yaşanılan gerginlikten dolayı sınır hattına yerleştirilmişti. Sınır hattında gece gündüz uçuş yapan Rus uçakları, Türkiye sınırına yaklaştıkları anda KORAL'ın güçlü sinyalleriyle karşılaşmıştı.

KORAL NE YAPAR?

KORAL, aynı anda düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp "kör" ediyor. Hedefinden saptırıyor.