Dünya Tartışmalara neden olmuştu Moskovadaki "Stalin Döner" kapandı
ASYA

Tartışmalara neden olmuştu: Moskova'daki "Stalin Döner" kapandı

Rusya'nın başkenti Moskova’da açılan Stalin Döner adlı büfe, tepkiler üzerine bir gün sonra kapatıldı. Rusya medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin’in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

Haber Merkezi DHA
Tartışmalı dönerci kapandı.
Tartışmalı dönerci kapandı.

Rusya'nın başkenti Moskova’da açılan Stalin Döner adlı büfe, tepkiler üzerine bir gün sonra kapatıldı.


Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde açılan Stalin adlı döner büfesi çıkan tartışmalar üzerine açılışından bir gün sonra kapatıldı. Rus medyası, büfede çalışanların da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin‘in dönemine ait istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giydiğini aktardı. Rus medyası, güvenlik güçlerinin Stalin Dönercisi'ne gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi. Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını belirtti.
HALKIN TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI
Rusya medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin’in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Öte yandan, insan hakları örgütü Memorial da, Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini kaydetti.

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