Rusya Ortodoks Patriği Kirill: Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Tanrı'nın cezası
Geçtiğimiz temmuz ayında 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşan Ayasofya, Müslüman alemini sevince boğarken, birçok kesimi de rahatız etti. Durumu hala hazmedemeyenler de var. Son olarak Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ayasofya Camii hakkında açıklamalarda bulundu. Rus basınına konuşan Kirill, olayı, "Tanrı'nın verdiği bir ceza" olarak nitelendirdi.
24 Temmuz'da cami statüsüne kavuşup yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, dünyanın gündemine oturmuştu. Müslüman alemini sevince boğan olay, başta Avrupa olmak üzere çok sayıda kesimden tepki çekmişti. Ortodoks aleminin kutladığı Noel Bayramı dolayısıyla Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Patrik Kirill, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kirill, "Hiç şüphesiz, İstanbul'da yaşanan her şey Tanrı'nın ceza verdiğini gösteriyor. Patrik Bartholomeos, şizmatikleri Kiev kilisesine soktu ve Ayasofya'yı kaybetti. Bu yapı camiye dönüştürüldü" dedi.
Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya Ortodoks Kilisesi'nden kopuşu sürecindeki eylemleri karşısında Tanrı'nın emriyle ortaya çıkan daha belirgin bir sonucu tahayyül etmenin zor olduğunu kaydeden Kirill, "Bunun sonuçlarını hemen gördük, zira işlenen günah çok büyüktü" diye konuştu.