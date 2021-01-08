Gündem Rusya Ortodoks Patriği Kirill Ayasofyanın camiye dönüştürülmesi Tanrının cezası
POLİTİKA

Rusya Ortodoks Patriği Kirill: Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Tanrı'nın cezası

Geçtiğimiz temmuz ayında 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşan Ayasofya, Müslüman alemini sevince boğarken, birçok kesimi de rahatız etti. Durumu hala hazmedemeyenler de var. Son olarak Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ayasofya Camii hakkında açıklamalarda bulundu. Rus basınına konuşan Kirill, olayı, "Tanrı'nın verdiği bir ceza" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill
Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill

24 Temmuz'da cami statüsüne kavuşup yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, dünyanın gündemine oturmuştu. Müslüman alemini sevince boğan olay, başta Avrupa olmak üzere çok sayıda kesimden tepki çekmişti. Ortodoks aleminin kutladığı Noel Bayramı dolayısıyla Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Patrik Kirill, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayasofya Camii'nin tarihi serüveni: Dünden bugüne Ayasofya nasıl cami oldu?
HAYAT
Ayasofya Camii'nin tarihi serüveni: Dünden bugüne Ayasofya nasıl cami oldu?

  • Kirill, "Hiç şüphesiz, İstanbul'da yaşanan her şey Tanrı'nın ceza verdiğini gösteriyor. Patrik Bartholomeos, şizmatikleri Kiev kilisesine soktu ve Ayasofya'yı kaybetti. Bu yapı camiye dönüştürüldü" dedi.

Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
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Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

"Sonuçlarını gördük"

Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya Ortodoks Kilisesi'nden kopuşu sürecindeki eylemleri karşısında Tanrı'nın emriyle ortaya çıkan daha belirgin bir sonucu tahayyül etmenin zor olduğunu kaydeden Kirill, "Bunun sonuçlarını hemen gördük, zira işlenen günah çok büyüktü" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nin yeni tabelası önünde
OYNAT 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nin yeni tabelası önünde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti. Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hat levhası bağışladı.
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Hattat Mehmet Özçay tarafından siyah zemin üzerine zer-endûd tekniği ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki levhada, Al-i İmran suresinin 159 ve 160'ıncı ayetleri yer alıyor.
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İlk ve son satırı celi nesih, 2,3 ve 4'üncü satırları celi sülüs cinsi olan tablo, cami içinde mihrabın solundaki duvara yerleştirildi.
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Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerin meali: Sen onlara Allah'ın lutfü sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş konusunda onlarla müşavere et, karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler.
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Ayetlerin yanı sıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı levhanın en altında Arapça, Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir ifadesi bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hat levhası bağışladı. Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerin yazılı olduğu tablo Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asıldı.


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