Tayland’da 'Afrika at vebası' salgını patlak verdi: 200 at telef oldu Ülkede 'Afrika at vebası hastalığı' nedeniyle 200 at telef oldu. Daha çok at, eşek ve katırlarda görülen virüsün kaynağının ise hala araştırıldığı kaydedildi. Bazı at çiftliği sahipleri, Afrika’dan ithal edilen zebraların salgının kaynağı olabileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi 09 Nisan 2020, 14:58 Son Güncelleme: 09 Nisan 2020, 15:20 İHA