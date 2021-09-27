Dünya TBMM Başkanı Şentoptan Kazakistanda alfabe önerisi Türk dünyasında ortak alfabe için kurultay toplanmalı
ASYA

TBMM Başkanı Şentop'tan Kazakistan’da alfabe önerisi: Türk dünyasında ortak alfabe için kurultay toplanmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan’da geldi. Meclis binasını da ziyaret eden Şentop, Türk devletlerinin ortak bir alfabede buluşması için bilimsel bir “ortak alfabe” kurultayının toplanmasını önerdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Şentoptan Kazakistan’da alfabe önerisi: Türk dünyasında ortak alfabe için kurultay toplanmalı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop, yoğun görüşme trafiğinde ilk olarak Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkanı Sayın Nurlan Nigmatulin ile görüştü. Nigmatulin, Şentop ve beraberindeki Parlamento heyetini Kazakistan Parlamentosunun girişinde karşıladı. Şentop konuşmasına Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. Yıldönümünü kutlayarak başladı.

"Hem maddi anlamda hem manevi anlamda bizim köklerimiz burada"

Kazakistan’ın hem Türk dünyasının insan kaynağı, hem de Osmanlı Devleti’nin kurulmasını sağlayan anlayışın kaynağı olan Hoca Ahmet Yesevi’ye ev sahipliği yapmasından kaynaklanan iki yönden önemine işaret etti. Şentop, “Hem maddi anlamda hem manevi anlamda bizim köklerimiz burada” dedi. TBMM Başkanı Şentop, Türk dili konuşan ülkeler asamblesi olan TÜRKPA’nın da bölge için önemine dikkat çekerek, Kazakistan’ın alfabe değişikliği konusunda attığı adımlar Türkiye’de de büyük bir memnuniyet ve ilgiyle takip edildiğini vurguladı. Şentop, “Yeni alfabenin bizi bibirimize çok daha yakınlaştıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

  • Özbekistan’ın da yeni alfabe için çalıştığını hatırlatan Şentop, tüm Türk devletlerinin ortak bir alfabede buluşabilmesi için bilimsel bir kurultay toplanmasını önererek şunları söyledi:

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" Ortak tarihin, kültürün çocuklarıyız"

“Böyle önemli adımların atıldığı bir süreçte dil ve alfabe çalışması yapmak, birbirimizle ortaklaşma zeminleri aramak için ilmi kurultayın toplanmasını faydalı buluyorum. 1926’da Bakü’de 1. Türkoloji kongresi yapılıyor ve o kongrede Türk dili için bir Latin alfabesi benimseniyor. Ve yaklaşık 8 yıl Rusya’da bulunan Türk halklar o alfabeyi kullanıyor. Türkiye’nin de latin harflerini kabulünün en önemli gerekçelerinden birisi bütün Türk halklarının, topluluklarının, o alfabeyi kullanıyor olması. Bu büyük bir fırsat. Yeni çalışmaların yapıldığı dönemde aynı şeyleri yazıp okumak aynı kitapları bütün Türk coğrafyasında basmak imkanı sağlayabilir. Bunu iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ortak tarihin, kültürün çocuklarıyız. Araya giren engeller, uzun yıllar bizi uzak tutsa da dilimiz, kelimelerimiz, inançlarımız, hayata bakışımız aynı. Kültürel ilişkilerimizi hızlı bir şekilde güncellemeliyiz. Dilde, fikirde ülküde birlik için dil ve kültür alanındaki irtibatlarımızı artırmalıyız. Kurumsallaştırmalıyız.

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"İş birliğimizi genişleteceğiz"

Şentop, Nur Sultan Türk Kültür Merkezi’ne hukuki statü kazandırılması için destek istedi. Şentop görüşmede, ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyan konulara da değindi. TBMM Başkanı, ilgili şirketlerin Kazak kurumları arasında çeşitli İHA sistemleri konusunda somut işbirliği projelerinin hayata geçirilmekte olduğunu memnuniyetle öğrendiğini söyledi. Şentop, “Bu alandaki işbirliğimizi Hazar Denizinde tersane inşa edilmesi, A400 uçaklarının bakım ve onarımı için işbirliğine gidilmesi gibi projelerle çeşitlendirebiliriz. Bu çerçevede bir hususu yüksek dikkatinize sunmak isterim. ASELSAN’ın Kazakistan’la ortaklaşa kurduğu KAE firmasını işbirliğimizin somut sonuçlarından biri olarak görüyoruz.” Dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan’da FETÖ’yle mücadele bağlamında ümit verici gelişmeler olduğuna işaret ederek, bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür etti.

Nazarbayev'le görüştü

TBMM Başkanı Şentop, ikinci görüşmesini Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev tarafından kabul edildi. Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

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