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TDV Togo'da kurban kesimi ve et dağıtımına devam ediyor

TDV Togo'da kurban kesimi ve et dağıtımına devam ediyor

21:477/06/2025, Cumartesi
AA
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İslami usullere uygun kesilen kurbanların etleri, yaklaşık 21 bin aileye dağıtılıyor.
İslami usullere uygun kesilen kurbanların etleri, yaklaşık 21 bin aileye dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo’da yaklaşık 21 bin aileye kurban eti ulaştırıyor. Bayramın ikinci gününde de devam eden organizasyonda, bağışlarla alınan 2 bin 100 kurban kesiliyor. Kesimler, başkent Lome ve çevre şehirlerde İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da yürüttükleri faaliyetler kapsamında 21 bin aileye kurban eti ulaştırmaya devam ediyor.

TDV tarafından Batı Afrika ülkesi Togo'da, Türkiye'den bağış yoluyla 2 bin 100 kurban kesimine bayramın 2. gününde de devam etti.

Veteriner hekim ve TDV yetkililerinin gözetiminde başkent Lome ile Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde İslami usullere uygun kesilen kurbanların etleri, yaklaşık 21 bin aileye dağıtılıyor.


"Bu güzel insanların mutluluklarına şahit olmak çok güzel"

Sokode şehrinde çalışmalara katılan Fransa'da yaşayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİP) gönüllüsü Çetin Öztürk, kurban kesimlerinin İslami şartlara uygun yapıldığını söyledi.

Öztürk, bölgelerdeki faaliyetlere gönüllü olarak katıldığını belirterek, "Burada olmak, bu güzel insanların mutluluklarına şahit olmak çok güzel. Bu maneviyatı yaşamak için, burayı hissetmek için geldim. Umarım Türkiye'den gelen TDV ekibimize yardımcı olabiliyoruzdur." şeklinde konuştu.


#Türkiye Diyanet Vakfı
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