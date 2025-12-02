Yeni Şafak
Tel Aviv'in en büyük destekçisi ABD bir ülkeyi daha tehdit etti: 'İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz'

Lokman Özdemir
09:592/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Tom Barrack
Tom Barrack

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, Bağdat’a terör devleti İsrail’in Irak’a yönelik olası bir saldırısına karşı uyarı mesajı ilettiğini bildirdi.

ABD Özel Temsilcisi
Tom Barrack
’ın, Iraklı yetkilileri terör devleti İsrail’in Hizbullah’a yönelik saldırılarına müdahil olmamaları konusunda sert bir dille uyardığı iddia edildi.

"İsrail saldırabilir"

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath kanalının aktardığı habere göre; Barrack, Irak topraklarındaki İran destekli milislerin çatışmaya dahil olması halinde ülkenin İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.



"Lübnan operasyonları devam edecek"

Ayrıca haberde, Barrack'ın Iraklı yetkililere İsrail’in Lübnan'daki saldırılarının Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar devam edeceğini açıkça ifade ettiği bildirildi.

Al Hadath'da yer alan bu haberin, yaklaşık bir ay önce İsrail'in Kuzey Komutanlığı'ndan gelen ve Irak'tan artan tehditlere dikkat çeken raporların ardından yayınlanması dikkat çekti.





#Tom Barrack
#İsrail
#Irak
