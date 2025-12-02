Tel Aviv'in en büyük destekçisi ABD bir ülkeyi daha tehdit etti: 'İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz'

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, Bağdat’a terör devleti İsrail’in Irak’a yönelik olası bir saldırısına karşı uyarı mesajı ilettiğini bildirdi.
"İsrail saldırabilir"
Suudi Arabistan merkezli Al Hadath kanalının aktardığı habere göre; Barrack, Irak topraklarındaki İran destekli milislerin çatışmaya dahil olması halinde ülkenin İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
"Lübnan operasyonları devam edecek"
Ayrıca haberde, Barrack'ın Iraklı yetkililere İsrail’in Lübnan'daki saldırılarının Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar devam edeceğini açıkça ifade ettiği bildirildi.
Al Hadath'da yer alan bu haberin, yaklaşık bir ay önce İsrail'in Kuzey Komutanlığı'ndan gelen ve Irak'tan artan tehditlere dikkat çeken raporların ardından yayınlanması dikkat çekti.