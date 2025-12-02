Tel Aviv'in en büyük destekçisi ABD bir ülkeyi daha tehdit etti: 'İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz'

’ın, Iraklı yetkilileri terör devleti İsrail’in Hizbullah’a yönelik saldırılarına müdahil olmamaları konusunda sert bir dille uyardığı iddia edildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath kanalının aktardığı habere göre; Barrack, Irak topraklarındaki İran destekli milislerin çatışmaya dahil olması halinde ülkenin İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

"Lübnan operasyonları devam edecek"

Ayrıca haberde, Barrack'ın Iraklı yetkililere İsrail’in Lübnan'daki saldırılarının Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar devam edeceğini açıkça ifade ettiği bildirildi.