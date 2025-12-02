İsrail ateşkesin uygulanmasını engelliyor

Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarının ateşkes anlaşmasının tüm gerekliliklerini yerine getirdiğine vurgu yapan Bedran, İsrail’in ise ateşkes ihlallerini sürdürdüğüne dikkat çekti. Bedran, “Hamas savaşçıları, şartlar ne olursa olsun ne teslim olmayı ne de silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyecek” diyerek, İsrail’in ikinci aşamaya geçiş için şart koştuğu silah teslimini bir kez daha reddetti. Açıklamasında, işgalci İsrail ordusunun Batı Şeria’da da şiddeti artırdığını hatırlatan Bedran, Batı Şeria genelindeki Filistinlilere “Ortak bir ulusal tavır” geliştirerek saldırılara karşı koyma çağrısı yaptı. Bedran ayrıca, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin arabulucu taraflarını olan ABD, Mısır, Katar ve Türkiye ile uluslararası güçleri, ateşkesi uygulaması için İsrail’e baskı kurmaya davet etti. Öte yandan, işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, ateşkese rağmen Gazze’nin güneyindeki Refah’ta saldırılarını sürdürüyor. Ateşkes sonrası bölgedeki tünellerde mahsur kalan Hamas’a bağlı direnişçilerin tahliye edilmesini reddeden işgal ordusu, tünellere yönelik hava ve kara bombardımanlarını sürdürüyor.