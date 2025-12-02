İsrail ateşkesin uygulanmasını engelliyor

Hamas Hareketi Siyasi Ofis üyelerinden Husam Bedran, Katar merkezli El-Cezire’ye verdiği röportajda, İsrail’in 10 Ekim’de Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşamasının başlamasını engellediğini söyledi.
Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarının ateşkes anlaşmasının tüm gerekliliklerini yerine getirdiğine vurgu yapan Bedran, İsrail’in ise ateşkes ihlallerini sürdürdüğüne dikkat çekti. Bedran, “Hamas savaşçıları, şartlar ne olursa olsun ne teslim olmayı ne de silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyecek” diyerek, İsrail’in ikinci aşamaya geçiş için şart koştuğu silah teslimini bir kez daha reddetti. Açıklamasında, işgalci İsrail ordusunun Batı Şeria’da da şiddeti artırdığını hatırlatan Bedran, Batı Şeria genelindeki Filistinlilere “Ortak bir ulusal tavır” geliştirerek saldırılara karşı koyma çağrısı yaptı. Bedran ayrıca, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin arabulucu taraflarını olan ABD, Mısır, Katar ve Türkiye ile uluslararası güçleri, ateşkesi uygulaması için İsrail’e baskı kurmaya davet etti. Öte yandan, işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, ateşkese rağmen Gazze’nin güneyindeki Refah’ta saldırılarını sürdürüyor. Ateşkes sonrası bölgedeki tünellerde mahsur kalan Hamas’a bağlı direnişçilerin tahliye edilmesini reddeden işgal ordusu, tünellere yönelik hava ve kara bombardımanlarını sürdürüyor.
40 SAVAŞÇIYI ÖLDÜRDÜK İDDİASI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Pazar günü, Refah’taki tünellerden çıkan 4 Hamas savaşçısının daha hedef alınarak öldürüldüğü” bildirildi. Açıklamada, ateşkesin başlamasından beri Refah’taki tünellerden çıkan 40 Hamas savaşçısının öldürüldüğü iddia edildi. Ateşkes çerçevesinde belirlenen “Sarı Hat”ın İsrail ordusunun kontrolünde kalan tarafında bulunan Refah’ta 80 ila 120 arasında Hamas savaşçısının tünellerde mahsur kaldığı tahmin ediliyor. İsrail, ateşkesin arabulucu taraflarının taleplerine rağmen bu savaşçıların bölgeden tahliye edilmesini reddediyor.