Temsilciler Meclisi Başkanlığına Cumhuriyetçiler Jordan'ı aday gösterdi

ABD’de beklenenden yüksek açıklanan eylül enflasyon verisinin ardından ABD tahvil piyasası Mart 2020’den bu yana en kötü gününü yaşadı. Perşembe günü 30 yıllık tahvil getirisi 19 baz puana kadar yükseldi ve günü 16 baz puanlık artışla tamamladı. Bu artış pandemiden bu yana en yüksek artış olarak kaydedildi.