Teröristler Fırat’ın doğusuna çekiliyor

Fırat’ın doğusuna çekilmeyi reddeden terör örgütü PKK/SDG, Suriye ordusu Deyr Hafir-Meskene hattında operasyon başlatınca geri adım attı.
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG’ye karşı dün akşam operasyon başlattı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Suriyeli Kürtlere yeni haklar tanıyan kararnameyi imzalamasının hemen ardından Suriye ordusu, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG’ye harekât başlattı.
ÖNCE SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ
Salı günü başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan eden Suriye ordusu dün akşam askeri operasyonu başlattı. Harekât öncesinde Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu son iki gündür M15 kara yolunda insani koridor açtı. Bu şekilde açılan insani koridordan siviller dün günboyu tahliye edildi. Terör örgütü ise sivillerin tahliyesini engellemeye çalıştı. Harekâtın başlaması öncesinde dün akşam saatlerinde ordudan yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlandı ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istendi.
HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattında YPG/SDG'ye ait bazı hedefleri vurdu. Hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı. Bölgedeki Anadolu Ajansı muhabiri Saat 22.00'de başlayan atışların uzun süre devam ettiğini, orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini, terör örgütünün de karşılık verdiğini bildirdi. Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyonların başladığı duyuruldu. Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının mevzilerinin hedef alındığı belirtildi. Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.
OPERASYON BAŞLAYINCA MUTABAKATI HATIRLADI
Harekâtın başlamasından bir süre sonra terörist elebaşı Mazlum Abdi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Halep'in doğusundaki temas noktalarından çekileceklerini duyurdu. Abdi, "10 Mart anlaşmasının maddelerini uygulamaya olan bağlılık gereği" diyerek aldıkları kararı açıkladı:
"İki gündür saldırılara maruz kalan Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından güçlerimizi, yarın (bugün) sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmak üzere çekme kararı aldık."
Planlar çizildi harekât başladı
- Suriye ordu komutanları, dün bir yandan sivillerin tahliyesini koordine ederken bir yandan da harekât planlarını son kez gözden geçirdi. Bütün gün Deyr Hafir çevresindeki cephe hattındaki mevzilerinde bekleyen ordu birlikleri saat 22.00 itibariyle harekete geçti.
Barrack’la 10 Mart Mutabakatı’nı görüştüler
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Barrack’ın toplantı öncesi sosyal medya hesabından “gerilimi düşürmek ve entegrasyon görüşmelerine geri dönülmesi için ABD'nin Suriye'deki tüm taraflarla temasta olduğu” yönünde bir mesaj paylaştı. Bu mesaj, kritik görüşmede 10 Mart Mutabakatı'nın masaya yatırıldığı şeklinde yorumlandı.
Terörist Mihraç Ural ve Fehman Hüseyin Tabka'da
- Suriye devlet televizyonu, terörist Mihraç Ural ile Fehman Hüseyin'in Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka kentine geldiğini duyurdu. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Suriye ordusunu kaynak gösterdiği haberinde, terör örgütü PKK elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in Fırat'ın batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgedeki Tabka kentine geldiğini belirtti. Terörist elebaşı Hüseyin'in "YPG/SDG'li teröristleri Suriye halkı ve ordusuna yönelik saldırılarda yönettiği" kaydedilen haberde, terörist Mihraç Ural'ın da aynı kente geldiği ve örgüte katıldığı vurgulandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı terörist Ural, devrik Beşşar Esed rejiminin bir kısım milis güçlerini komuta ettiği dönemde sivillere yönelik katliamlarıyla biliniyordu. Ural'ın adı ayrıca, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin Tartus kentinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda da geçti.