The Telegraph satışa çıkarıldı: 500 milyon sterlin verilecek

Financial Times'ın ismini açıklamadığı kişilere dayandırdığı haberine göre, Daily Mail & General Trust Plc, ABD'li özel sermaye şirketi RedBird Capital Partners'ın medya kuruluşu The Telegraph'ı satın alma teklifini geri çekmesinden birkaç gün sonra, The Telegraph'ı satın almak için 500 milyon sterlin ( 655 milyon dolar) değerinde bir anlaşmaya vardı.