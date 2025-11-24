Yeni Şafak
The Telegraph satışa çıkarıldı: 500 milyon sterlin verilecek

The Telegraph satışa çıkarıldı: 500 milyon sterlin verilecek

10:1724/11/2025, Pazartesi
The Telegraph
The Telegraph

Daily Mail'in sahibi, The Telegraph'ın 500 milyon sterline satılacağını açıkladı.

Financial Times'ın ismini açıklamadığı kişilere dayandırdığı haberine göre, Daily Mail & General Trust Plc, ABD'li özel sermaye şirketi RedBird Capital Partners'ın medya kuruluşu The Telegraph'ı satın alma teklifini geri çekmesinden birkaç gün sonra, The Telegraph'ı satın almak için 500 milyon sterlin ( 655 milyon dolar) değerinde bir anlaşmaya vardı.


FT, tarafların şartları netleştirmek için bir münhasırlık sürecine girdiğini bildirdi.






#The Telegraph
#gazete
#daily mail
