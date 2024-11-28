THY Avustralya'da ikinci uçuş noktası Sidney'e seferlerine başladı

"Orada yaşayan vatandaşlarımız var. Hem onları Türkiye'ye daha rahat ulaştıracağız hem de Avustralya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin daha rahat bir yolculuk yapmasını sağlayacağız. İnşallah bu seferler Türkiye ve Avustralya arasında ticari ilişkilerin ve turizmin artacağına inanıyoruz. Ayrıca Avustralya'dan gelenlerin İstanbul üzerinden dünyanın her tarafına ulaşmalarını sağlayacağız"