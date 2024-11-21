Havalimanlarında yeni dönem: THY'de uçağa biniş işlemleri artık yüz tanıma sistemi ile yapılacak

Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor. Miami ve Boston’da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50’ye varan hızlandırma imkanı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul’da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek"