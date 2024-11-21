Havalimanlarında yeni dönem: THY'de uçağa biniş işlemleri artık yüz tanıma sistemi ile yapılacak

Türk Hava Yolları (THY) uçaklara biniş sisteminde dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. ABD’nin Boston ve Miami havaalanlarında kullanılan yeni sistem, yakında İstanbul ve İzmir’de de uygulanmaya başlanacak.
Dijitalleşmede önemli adımlar atan Türk Hava Yolları (THY), uçağa biniş süreçlerini yüzde 50 daha hızlandırmak için önemli bir projeyi devreye soktu.
Proje kapsamında uçağa biniş öncesi manuel olarak yapılan boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek.
Sistem ilk olarak ABD’de Miami ve Boston Havalimanı’nda THY uçuşlarında denendi ve başarılı oldu.
"Biniş sürelerinde yüzde 50’ye varan hızlandırma imkanı sağlıyor"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç "
Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor. Miami ve Boston’da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50’ye varan hızlandırma imkanı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul’da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek"
dedi.
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