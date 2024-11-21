Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Havalimanlarında yeni dönem: THY'de uçağa biniş işlemleri artık yüz tanıma sistemi ile yapılacak

Havalimanlarında yeni dönem: THY'de uçağa biniş işlemleri artık yüz tanıma sistemi ile yapılacak

15:1721/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Yolları (THY) uçaklara biniş sisteminde dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. ABD’nin Boston ve Miami havaalanlarında kullanılan yeni sistem, yakında İstanbul ve İzmir’de de uygulanmaya başlanacak.

Dijitalleşmede önemli adımlar atan Türk Hava Yolları (THY), uçağa biniş süreçlerini yüzde 50 daha hızlandırmak için önemli bir projeyi devreye soktu.


Proje kapsamında uçağa biniş öncesi manuel olarak yapılan boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek.


Sistem ilk olarak ABD’de Miami ve Boston Havalimanı’nda THY uçuşlarında denendi ve başarılı oldu.



"Biniş sürelerinde yüzde 50’ye varan hızlandırma imkanı sağlıyor"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç "
Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor. Miami ve Boston’da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50’ye varan hızlandırma imkanı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul’da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek"
dedi.




#Türk Hava Yolları
#Miami
#Boston

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi Okunuşu: Arapça oku, dinle, Türkçe anlamı, fazileti, meali...