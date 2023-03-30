TİKA Srebrenitsa soykırımının anma merkezini yeniliyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde katledilenlerin anma merkezi olarak kullanılan binayı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Açıklamada, soykırımın yaşandığı Temmuz 1995'teki "eski akü fabrikası" olarak adlandırılan yapının, Boşnakların sığındıkları Birleşmiş Milletler (BM) askerlerince Sırp güçlerine teslim edildikleri yer olarak bilindiği ifade edildi.
Bugün "soykırım anma müzesi" olarak kullanılan fabrikanın her yıl 150 bin kişi tarafından ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, TİKA'nın, binanın özellikle yağmur ve kar suları sebebiyle çatı kaplamasındaki çürümeleri ve fiziksel deformasyonları tamir ettiği kaydedildi.
Açıklamada, soykırımın, ziyaretçilere uygun ortamda anlatılabilmesi adına binanın yenileme çalışmalarına 2021'de başlandığı bilgisi paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:
- "İlk etapta, söz konusu alanın çatı tadilatı gerçekleştirilen binada 2023 başında kapsamlı tadilat çalışmalarına başlandı. Şubat itibarıyla yer teslimi yapılarak müze alanının mimari, elektrik, mekanik tadilat çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında yaklaşık 4 bin 750 metrekare alanda kalıcı bir müze kurulması planlanıyor. TİKA tarafından başlatılan proje ile hem yaşanan trajedinin daha iyi anlatılması hem de modern anlamda kalıcı bir müze kurularak ziyaretçi sayısında ve uluslararası bilinirlikte artış sağlanması hedefleniyor."
Srebrenitsa'da ne olmuştu?
Soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM emrindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, bu askerlerce Sırplara teslim edildi.
Kadınlar ve çocukların, Boşnak askerlerinin kontrolündeki bölgeye gitmesine izin veren Sırp güçleri, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda kemiklerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.