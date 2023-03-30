TİKA Srebrenitsa soykırımının anma merkezini yeniliyor.

"İlk etapta, söz konusu alanın çatı tadilatı gerçekleştirilen binada 2023 başında kapsamlı tadilat çalışmalarına başlandı. Şubat itibarıyla yer teslimi yapılarak müze alanının mimari, elektrik, mekanik tadilat çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında yaklaşık 4 bin 750 metrekare alanda kalıcı bir müze kurulması planlanıyor. TİKA tarafından başlatılan proje ile hem yaşanan trajedinin daha iyi anlatılması hem de modern anlamda kalıcı bir müze kurularak ziyaretçi sayısında ve uluslararası bilinirlikte artış sağlanması hedefleniyor."