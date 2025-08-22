Topyekûn işgal: Filistin'i yok etmek için harekete geçti

Gazze’de 22 ayı aşkın süredir Filistinlilere karşı soykırım işleyen işgalci İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’te, paralel bir şekilde şiddet uygulayarak yürüttüğü ilhak planını yasa dışı Yahudi yerleşimi projesiyle fiiliyata döküyor. İktidardaki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en aşırı ucunda duran Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başkanlığında, İsrail parlamentosunda (Knesset) faaliyet gösteren “Yerleşim İşleri Komitesi” Doğu Kudüs’te kurulacak E1 Yahudi yerleşimini onayladı. Yasa dışı yerleşimin kurulacağı Kudüs’ün doğusundaki Ma’ale Adumim yerleşimi yakınındaki arazide elinde haritayla poz veren Smotrich, Netanyahu’ya Batı Şeria’nın ilhak edilmesi çağrısını yineledi. Bu arada, işgalci İsrail ordusu da Gazze’nin tamamını işgal etmek için “Gideon Arabaları 2” harekatını başlattı.





KUDÜS’Ü YAHUDİ YERLEŞİMİYLE BİRLEŞTİRECEK

Smotrich’in hazırladığı E1 projesi, Kudüs’ün doğusunu Ölü Deniz’e bağlayan otoban üzerinde, yasadışı Yahudi yerleşimi Ma’ale Adumim yakınlarında bulunuyor. Proje kapsamında bölgeye 3 bin 400 Yahudi yerleşimci hanesi kurularak Kudüs ve Ma’ale Adumim birleştirilmiş olacak. Bu da bir yandan Kudüs’ü doğudan tamamen koparırken diğer yandan Batı Şeria’nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı kesecek. E1 projesi, aynı zamanda Filistin devleti imkanını da ortadan kaldırmayı hedefliyor. Konuya dair bir açıklama yapan Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, “Sloganları bırak fiiliyata geç” derken Batı Şeria’nın tamamen ilhakı için resmi bir ilan yapılmasını talep etti.





ULUSLARARASI KANUNLARA AÇIK İHLAL

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimleri kurmasını ve 1980’de ilan ettiği bu bölgelerin ilhakını yasadışı olarak niteliyor. BM, iki devletli çözüm kapsamında, Filistinlilerin Doğu Kudüs’ü başkent olarak ilan etmesini ise kabul ediyor. Buna rağmen İsrail, 3 milyonu aşkın Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria’da bugüne kadar kurduğu yasa dışı yerleşimlerle 500 bin Yahudi'yi yerleştirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya dair yaptığı açıklamada E1 projesinin uluslararası kanunlara açık bir ihlal olduğunu bir kez daha belirtirken, bu projenin iki devletli çözüm ve dolayısıyla Filistin sorununun barışçıl yollarla nihayete erdirilmesi imkanını yok ettiği uyarısını yaptı.





GAZZE’DE TEHCİR VE İŞGAL HAREKATI

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, yasadışı Yahudi yerleşimleri kurarak ve şiddet dozunu zirveye taşıyıp Filistinlileri göçe zorlayarak ilhak adımlarını sürdüren İsrail, Gazze’de ise 22 ayı aşkın bir süredir yürüttüğü soykırımı, tam işgal harekatıyla tamamlamayı hedefliyor. 60 bin yedek askeri göreve çağıran İsrail ordusu, Gazze kent merkezinde alan hakimiyetini kurup 1 milyon Filistinliyi önce toplama kamplarına hapsetmeyi ardından tehcir etmeyi amaçlıyor. İsrail ordusu, bombardımanlar ve askeri operasyonlarla yürüttüğü soykırıma eş zamanlı olarak uyguladığı tam kuşatmayla da Filistinlileri açlığa mahkum ediyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda 62 bin 600 Filistinli yaşamını yitirirken bunlardan 112’si çocuk 266’sı açlıktan can verdi. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Batı Şeria ve Kudüs’te artırdığı baskın ve şiddet olaylarıyla bu tarihten beri en az 2 bin Filistinliyi katlederken 20 binden fazla Filistinliyi evlerinden çıkarmıştı.





Uluslararası güçlerden kınama

İsrail’in yasadışı E1 ilhak projesini hayata geçirmeye başlaması, uluslararası güçlerin kınama ve tepkisine sebep oldu. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, "Bu kararı, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve BM kararlarına aykırı olarak görüyor ve kınıyoruz” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, kararı “uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor” diyerek kınadı. Hollanda, İtalya ve Almanya da projenin kabul edilemez olduğunu bildirdi. İsrail’e her şartta destek vermesiyle öne çıkan Almanya’nın Hükümet Sözcüsü Steffen Meyer de Berlin hükümetinin hem E1 projesi hem de Gazze’nin işgali için 60 bin askerin göreve çağrılmasını şiddetle reddettiğini ilan etti.





Filistin’den müdahale çağrısı

Filistin hükümeti, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da “E1 bölgesinde” inşaata onay vermesini kınayarak, "saçmalıklara son verilmesi için acil müdahale edilmesi gerektiğini" belirtti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'den "İsrail'in bu pervasızlığına son vermek ve Filistin halkına karşı yürüttüğü kapsamlı savaşı durdurmaya zorlamak için derhal müdahale etmesini" istedi. 1967 sınırları içindeki Yahudi yerleşimleri, ABD tarafından da “ilkesel” olarak yasadışı görülüyor.





Dünya ile alay ediyor: Ateşkes için talimat verdim

Bir yandan Gazze’nin tam işgali için emir veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu diğer yandan ateşkes müzakereleri için talimat verdiğini söyledi. Bir video mesaj yayınlayan Netanyahu, "Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.



