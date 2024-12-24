Trafik ışıkları bile kapatıldı: İran karanlıkta kaldı

Dünyanın en fazla petrol ve doğal gaz rezervine sahip ülkelerden biri olan İran, enerji krizi yaşıyor. Ülkede yıllardır süren yaptırımlar, kötü yönetim, eskiyen alt yapı, gereksiz tüketim ve İsrail'in saldırıları nedeniyle elektrik üretimi sekteye uğradı. Amerikan New York Times gazetesine göre bu nedenle İran yönetimi iki seçenekle karşı karşı kaldı. Ya konutların ısıtılmasında ya da elektrik santrallerine sağlanan doğalgazda kesintiye gidilecekti.

FABRİKALAR KAPATILDI

Konutlardaki kısıtlamanın büyük tepkilere yol açacağı endişesiyle elektrik santrallerine sağlanan doğalgazın azaltılmasına karar verildi. Cuma günü itibarıyla 17 elektrik santralinde üretim tamamen durdu, geri kalanlarsa kısmi olarak çalışıyor. Bu karar sonrası ülkede elektrik sıkıntısı derinleşti. Genelde sadece 2 saatle sınırlı olan kesintiler günlere hatta haftalara yayılır oldu.

Ülke genelinde üretimin yarı yarıya azaldığı, on milyarlarca dolarlık kayba uğrandığı belirtiliyor. Tüm sektörler elektrik kesintilerinden etkilenirken özellikle en çok zararı küçük ve orta ölçekli fabrikaların gördüğüne dikkat çekiliyor.





Mesai öğlen bitiyor!

Elektrik tasarrufu sağlanması için kamu kurumların mesainin öğlen 2'de sona ermesi kararlaştırıldı. Elektrik kesintileri nedeniyle Tahran'daki caddelerde trafik ışıkları da kapatıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yaşanan kriz nedeniyle halktan özür diledi. Sorunları gelecek yıl çözme vaadinde bulundu. Pezeşkiyan, halktan tasarruf için kaloriferlerini iki derece düşük çalıştırmalarını da istedi.





İsrail vurdu iddiası

Öte yandan ülkede elektrik sıkıntısının İsrail'in geçen şubat iki doğalgaz boru hattını patlatmasıyla arttığı da iddia edildi. Bu saldırının ardından İran'ın stoklarındaki doğalgazı kullanmak zorunda kaldığı söyleniyor. Tahran yönetiminin yaşanan kesintiler nedeniyle protesto dalgası yaşanmasından endişe ettiği de belirtiliyor.











