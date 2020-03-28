Dünya Trump 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz
AMERİKA

Trump: 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs ile mücadelede gelecek 100 gün içinde 100 bin ventilatör üreteceklerini ya da bunları edineceklerini bildirdi. Trump, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı 'Savunma Üretim Yasası'nın kullanılması konusunda da Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'yu atadığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump.
Donald Trump.

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 ile mücadelede ventilatör ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar attıklarını belirten Trump, "Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz. Bu, ABD'nin bir yıl içindeki ventilatör üretiminin 3 katı bir rakam olacak." değerlendirmesinde bulundu.

New York Valisi ile arasında yaşanan ventilatör krizine de değinen Trump, "New York'a binlerce ventilatör gönderdik. Ama New York bunların kendilerine ulaştığını bilmiyormuş." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayınlandı
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Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayınlandı
ABD'de bulunan George Washington Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar, koronavirüs (Covid-19) hastasının akciğerlerini 360 derece sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak görüntüledi. Sanal gerçeklik görüntüsünde, koronavirüsün akciğerlerde yayılması ve verdiği hasar görüldü.


Trump, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı "Savunma Üretim Yasası"nın kullanılması konusunda da Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'yu atadığını duyurdu.

Washington ve Michigan valilerine tepki

Eyalet valilerinden bazılarının kendilerine haksızlık ettiğini savunan Trump, "Valilerden istediğim şey çok basit. Birazcık bize karşı müteşekkir olmaları. Başkan Yardımcısı Mike Pence sık sık eyalet valileriyle telefonda konuşuyor. Ona artık Washington ve Michigan valilerini aramamasını söyledim. Onlar bize olması gerektiği gibi davranmıyor." dedi.

Trump, Kovid-19 konusunda pazartesi ya da salı günü bilim insanları ile bir araya geleceklerini ve yeni atılacak adımları görüşeceklerini belirterek, "New York'ta hayat kısa sürede normale dönecek gibi durmuyor. Ama ülkenin bazı kesimleri de virüsten çok etkilenmedi." ifadesini kullandı.

"Benim önceliklerim belli"

Virüsü bir an önce yenmek istediklerini kaydeden Trump, "Benim önceliklerim belli. Önce insanların hayatı ve güvenliği, sonra ekonomi." dedi.

  • Trump, ayrıca sağlık elemanı ihtiyacını karşılamak için de Savunma ve İç Güvenlik bakanlıklarına rezerv askerleri göreve çağırma yetkisi verdiğini kaydetti.

Söz konusu kararname ile, sivil hayatta sağlık alanında çalışan emekli ya da rezerv askerler en fazla 24 ay olmak suretiyle göreve çağrılabilecek.

Dünyada en çok Kovid-19 vakası ABD'de

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 100 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1500'ü geçmişti.

ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından dünya genelinde birinci sırada yer alıyor.

ABD'nin üç eyaletinde koronavirüs önlemleri kapsamında asker sokağa indi
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ABD'nin üç eyaletinde koronavirüs önlemleri kapsamında asker sokağa indi
ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye yardımcı olması için New York, Washington ve California eyaletlerinde ulusal muhafızları görevlendirdi. Ulusal muhafız güçleri, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet dönemlerinde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görevlendiriliyor. Söz konusu kurumda görev yapanların birçoğu asker, belediye çalışanı, itfaiye eri, doktor ve polis gibi kurumlarda görev yapan sivil ve devletin değişik kurumlarında çalışanlardan oluşuyor.


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