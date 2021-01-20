Dünya Trump Beyaz Saraydaki son gününde kızı Tiffanyye nişan töreni düzenledi
AMERİKA

Trump Beyaz Saray’daki son gününde kızı Tiffany'ye nişan töreni düzenledi

ABD Başkanı Trump’ın, Beyaz Saray’daki son gününde, kızı Tiffany Trump için nişan töreni düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Tiffany Trump ve nişanlısı Michael Boulos.
Tiffany Trump ve nişanlısı Michael Boulos.

Donald Trump’ın, 4 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini 20 Ocak Çarşamba düzenlenecek tören ile Joe Biden devralacak.

  • Beyaz Saray’da son tam gününü geçiren Trump’ın özel hayatında da önemli bir gelişme oldu.

Trump’ın kızı Tiffany Trump, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Michael Boulos ile nişanlandığını duyurdu.

Nişanın ardından Beyaz Saray’ın bahçesinde çekilen bir fotoğrafı da paylaşan Tiffany Trump, “Beyaz Saray’da birçok önemli kilometre taşını, tarihi olayları kutlamak ve ailemle burada hatıralar biriktirmek onur vericiydi. Ancak hiçbiri nişanım ve Michael kadar özel olmamıştı” notunu düştü.

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