Dünya Trump Biden yerine seçilseydim Ukraynaya hiçbir şey olmazdı
AMERİKA

Trump: Biden yerine seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı

Eski ABD Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını savundu.

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Haber Merkezi Diğer
Trump: Biden yerine seçilseydim Ukraynaya hiçbir şey olmazdı
Eski ABD Başkanı Donald Trump.

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.

  • ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti. "2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.

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