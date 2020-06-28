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Dünya Trump heykelleri korumaya aldı Saldırana 10 yıl hapis
AMERİKA

Trump heykelleri korumaya aldı: Saldırana 10 yıl hapis

Trump, ülkede ırkçı figürlerin heykellerine yönelik saldırıları önlemek için bu girişimde bulunanlara 10 yıl hapis cezası içeren kararnameyi imzaladı. ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke genelinde ırkçı tarihin temsilcilerinin heykelleri yıkılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'de heykellere saldıranlara 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.
ABD'de heykellere saldıranlara 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

FLOYD’UN ÖLÜMÜYLE BAŞLADI

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucunda ölümüyle başlayan gösterilerde, bazı tarihi anıt ve heykellerin yıkılmasının furyaya dönüşmesi sonucu Başkan Donald Trump, ülkedeki tarihi anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, heykel ya da bu tür federal mülkiyeti yıkanların yakalanıp 10 yıl hapisle yargılanması için federal hükümete yetki verdiğini duyurmuştu.

Başkent Washington’daki Abraham Lincoln’ün Kurtuluş Anıtı çevresine de bariyerler kuruldu.

15 KİŞİ ARANIYOR

Trump, Twitter mesajında, “Amerikan anıtlarını ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet içeren suçlarla mücadele için çok güçlü bir kararnameyi imzalama imtiyazına eriştim. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor” dedi. Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park’ında bulunan Andrew Jackson heykelini tahrip ettiğinden şüphelenilen 15 kişinin fotoğrafını “Aranıyor” başlığıyla yayınladı.

Mahkemeden duvar kararı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 9’uncu Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırına yapmak istediği duvar inşaatına Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 3,8 milyar aktarılmasının yasal olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında, Pentagon bütçesinden alınan 3.8 milyar dolarlık fon, Hazine Bakanlığı’ndan kanuni yetki getiren miktara ulaştığı için tahsisatın kanunu ihlal ettiği belirtildi. Trump’ın duvar inşaatı için istediği 5,7 milyar dolarlık ek bütçe Senato’da kabul edilmeyince Pentagon’dan bütçe aktarımına karar verilmişti.

ABD’de eski Başkan Thomas Jefferson’ın heykeli yıkıldı
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ABD’de eski Başkan Thomas Jefferson’ın heykeli yıkıldı
ABD'de eski Başkan Thomas Jefferson'a ait heykel kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece saldırıya uğradı. Saldırganlar heykelin üstüne spreyle “Köle sahibi” yazarken, bağladıkları halatlar ile heykeli yıktılar. Jefferson'ın hayatı boyunca 600'ye yakın köleye sahip olduğu tahmin ediliyor.


Washington için eyalet oylaması

  • ABD’de başkent Washington’a eyalet statüsü kazandırmak için hazırlanan tasarı kabul edildi. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylama ile Washington’a eyalet statüsü verilmesi tasarısı 180’e karşılık 232 oy ile kabul edildi. Tasarı, bir sonraki aşamada ise Cumhuriyetçiler’in çoğunluğunu oluşturduğu Senato’da oylanacak. Beyaz Saray, geçmişte yapmış olduğu açıklamada Başkan Donald Trump’ın Washington’ın 51. eyalet olmasıyla ilgili yasa tasarısının önüne gelmesi halinde veto edeceğini açıklamıştı. Trump, Washington’a eyalet statüsü verilmesinin Temsilciler Meclisi ve Senato’da daha fazla Demokrat vekilin olmasına yol açacağına inanıyor.

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