Dünya Trump ile Johnson iki ülke ilişkilerini görüştü
AMERİKA

Trump ile Johnson iki ülke ilişkilerini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, ilk resmi telefon görüşmelerinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson arasındaki ilk resmi telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump ile Johnson'ın cuma günü telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Johnson, görüşmede, ABD ile Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bunun yanında ikili, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ikili ekonomik ilişkilerin hızlıca derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

  • Trump, cuma günü Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Johnson'ın "iyi bir adam olduğunu" ve "kendisiyle şimdiden bir ticaret anlaşması yapma" konusunda çalışmaya başladıklarını söylemişti.
Türkiye tek başına kurar

Türkiye tek başına kurar

Güvenli bölge için ABD'ye son mesajlar verildi.
Terör propagandasıifade özgürlüğü olamaz

Terör propagandası
ifade özgürlüğü olamaz

​Akademisyenlerden AYM'nin kararına karşı bildiri.
Zaptagri listeye çizik

Zap'ta
gri listeye çizik

​26 Temmuz'daki operasyonda gri listedeki terörist öldürüldü.
Asla izin verilmeyecek

Asla izin verilmeyecek

​Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan Salda Gölü mesajı.
Beni boğarak öldürecekti

Beni boğarak öldürecekti

Rize'de dehşeti yaşayan genç kız o anları anlattı.
'Türkiye'nin motor <br>yolculuğu başladı'

'Türkiye'nin motor
yolculuğu başladı'

​SSB Başkanı Demir: Bu yolculukta inşallah başaracağız.

Gri listedeki<br>terörist yakalandı

Gri listedeki
terörist yakalandı

Erzurum'da terör örgütüne yönelik operasyon.

Dünyanın<br>en büyüğü olacak

Dünyanın
en büyüğü olacak

Yerin 1400 metre altında depolanacak.
45 yıllık<br>rüya sona erdi

45 yıllık
rüya sona erdi

​Hizmete açıldı, 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü.
Değeri 8,5 milyon TL

Değeri 8,5 milyon TL

Havalimanında 1,2 ton pangolin pulu ele geçirildi.
Erdoğan'a<br>ilanlı teşekkür

Erdoğan'a
ilanlı teşekkür

Taban fiyatı 17 lira olarak açıklanmıştı.
ASELSAN <br>bir ilke imza attı

ASELSAN
bir ilke imza attı

​Fabrika kabul testi başarıyla tamamlandı.
Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi.
'Başlayın'<br>diye uyarmıştı

'Başlayın'
diye uyarmıştı

11 otel yapılacak, 10 bin kişi istihdam edilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.