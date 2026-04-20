Trump: 'İran'la anlaşma bugün imzalanacak'

Washington-Tahran hattında tarihi randevu için geri sayım başladı. Başkan Trump, Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyetin Pakistan’a doğru yola çıktığını ve birkaç saat içinde İslamabad’a ineceğini açıkladı.

TRUMP’TAN İRAN’A TEK ŞART: "NÜKLEER SİLAH OLMAYACAK!"

The New York Post’a verdiği son mülakatta, ABD Başkanı İran ile yapılacak barış görüşmelerindeki aciliyetin altını çizdi. İki haftalık ateşkesin dolmasına sayılı günler kala, Trump yönetimi en üst düzey isimlerini İslamabad’a gönderdi.

"KİMSE OYUN OYNAMIYOR"

Müzakerelerin bozulacağına dair şüpheleri reddeden Trump, sürecin ciddiyetine vurgu yaptı:

"Görüşmeleri yapmamız gerekiyor. Bu nedenle şu anda kimsenin oyun oynamadığını varsayıyorum."

Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’dan oluşan heyetin, bu gece İslamabad’da olması bekleniyor.

TRUMP’TAN DOĞRUDAN GÖRÜŞME SİNYALİ

Trump, şartların oluşması halinde İranlı liderlerle yüz yüze görüşmeye açık olduğunu belirterek, "Onlarla görüşmekte bir sorunum yok, eğer isterlerse görüşürüz" dedi.