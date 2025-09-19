Yeni Şafak
Trump, Kral'ı peşinden koşturdu

04:0019/09/2025, Cuma
Trump, Kraliyet protokolünü ihlal ederek Kral 3. Charles’ın önünden yürüdü.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ikinci resmi ziyaretinde Windsor Kalesi'nde kendisi için düzenlenen görkemli yemeğe katıldı.

Yemek öncesi askerleri selamlayan Trump, Kraliyet protokolünü ihlal ederek Kral 3. Charles’ın önünden yürüdü. Charles arkadan yetişmeye çalıştı. Sonrasında Trump onuruna görkemli bir yemek verildi. Siyasi isimler ve teknoloji camiasından insanlarla dolu 160 konuğun katıldığı törenin hazırlıklarına aylar öncesinden hazırlanıldığı, bin 452 çatal bıçak takımının bulunduğu masayı hazırlamanın bir hafta sürdüğü öğrenildi. Yemek, Windsor Kalesi'nin St. George Salonu'nda verildi. 55,5 metre uzunluğunda ve dokuz metre genişliğindeki salonda 50 metrelik masa bulunuyor.

Bagram'ı geri istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında, "Ev sahipliğinizden çok memnunuz” diyerek söze başlayan Trump, “7 savaş bitirdik ama Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitiremedik” dedi. “Putin beni hayal kırıklığına uğrattı” diyen Trump, “ABD, savaş konusunda 350 milyar dolar harcadı. Şu anda İngilizce konuşan dünyanın bütün halklarını korumak için çaba sarf ediyoruz” sözlerini kullandı. Gazze'ye ilişkin, "Bu durumu çözeceğiz. Güvenli İsrail için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, "Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nü geri almaya çalışıyoruz. Üs Çin’in nükleer silahlarını yaptığı yerin bir saat uzağında olması" dedi.

Filistin'in tanınmasında aynı fikirde değilim

  • İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinin sona ermesinin ardından hükümetin Filistin devletini tanıyacağını bildirdi. Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın dünkü düzenledikleri basın toplantısında ise ABD Başkanı, "Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakan ile aynı fikirde değilim" dedi.


