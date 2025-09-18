Yeni Şafak
Trump, Antifa'yı terör örgütü ilan etti

Trump, Antifa'yı terör örgütü ilan etti

09:2118/09/2025, Perşembe
DHA
ABD Başkanı Donald Trump, ‘Antifa’ adlı sol grubu ‘terör örgütü’ olarak ilan ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, ‘Antifa’ adlı sol grubu ‘terör örgütü’ olarak ilan ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Antifa’ adlı sol grubu ‘terör örgütü’ olarak ilan ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğimi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğim” ifadelerini kullandı.




#Donald Trump
#Antifa
#terör örgütü
