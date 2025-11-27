Trump, Maduro’ya iki seçenek sundu: Zor yol ya da kolay yol

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, “Eğer bazı hayatları kurtarabilirsek; işleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa o da sorun değil” yanıtını verdi.

BOLİVAR'IN KILICINI ÇEKTİ

Trump’ın açıklamaları sonrası Maduro’dan meydan okurcasına bir hamle geldi. Askeri üniforma giyen ve Caracas'taki Fuerte Tiuna Askeri Akademisi'ndeki törende konuşan Venezuela lideri, Latin Amerika’nın bağımsızlığının öncülerinden, “Kurtarıcı (El Libertador)” olarak anılan Simon Bolivar'ın kılıcını çekti. Maduro, “Vatan en büyük çabayı ve fedakarlığı talep ediyor. Eğer vatan çağırıyorsa, gerekirse hayatımızı feda edeceğiz" sözlerini sarf etti.

ABD son üç aydır Venezuela’ya yakın bölgelerdeki üslerine askeri yığınak yapıyor ve dış müdahale iddialarının altını dolduruyor. 3 ay önce Pentagon, Venezuela yakınlarındaki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla, 2004’te kapatılan Porto Riko'daki Roosevelt Roads Deniz Üssü’nü yeniden faaliyete geçirdi. Honduras ve Küba’daki üslerine askeri yığınak yapan Washington, 4 bin mürettebatlı dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve beraberindeki saldırı grubunu Karayipler ve Pasifik'e gönderdi. Bu konuşlandırma, 1989'dan bu yana "Latin Amerika'daki en büyük ABD askeri varlığı" olarak dikkati çekiyor.







