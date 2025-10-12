Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump Ortadoğu yolcusu

Trump Ortadoğu yolcusu

04:0012/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump.
Donald Trump.

Trump, Gazze’deki ateşkesin resmen ilanı için yarın Mısır'a gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ulaşılan ateşkes anlaşmasının resmen ilan edilmesi için yarın Ortadoğu’ya gidecek. İlk olarak İsrail’in başkenti Tel Aviv’i ziyaret edecek olan Trump, daha sonra ateşkes anlaşması için düzenlenecek imza törenine katılmak üzere Mısır’a geçecek. Trump’ın başka ülkeleri de ziyaret etmesi bekleniyor. Konuya dair dün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Mısır’daki törene birçok ülke liderinin de katılacağını belirtti. Ateşkesin kalıcı olacağına inandığını vurgulayan Trump, “Çünkü hem İsrail tarafı hem Hamas çok yoruldu” dedi. Gazetecilerin, Hamas’ı, esirleri serbest bırakması halinde İsrail’in duracağına nasıl ikna ettiğine ilişkin sorularını cevaplayan Trump, “Onlarla güçlü bir şekilde konuştum. Güçlü bir dünya var. Hamas liderleri de güçlü, zeki ve iyi müzakereci adamlar” cümlelerini sarf etti.



#Gazze
#Filistin
#Mısır
#Ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi