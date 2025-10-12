Trump Ortadoğu yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ulaşılan ateşkes anlaşmasının resmen ilan edilmesi için yarın Ortadoğu’ya gidecek. İlk olarak İsrail’in başkenti Tel Aviv’i ziyaret edecek olan Trump, daha sonra ateşkes anlaşması için düzenlenecek imza törenine katılmak üzere Mısır’a geçecek. Trump’ın başka ülkeleri de ziyaret etmesi bekleniyor. Konuya dair dün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Mısır’daki törene birçok ülke liderinin de katılacağını belirtti. Ateşkesin kalıcı olacağına inandığını vurgulayan Trump, “Çünkü hem İsrail tarafı hem Hamas çok yoruldu” dedi. Gazetecilerin, Hamas’ı, esirleri serbest bırakması halinde İsrail’in duracağına nasıl ikna ettiğine ilişkin sorularını cevaplayan Trump, “Onlarla güçlü bir şekilde konuştum. Güçlü bir dünya var. Hamas liderleri de güçlü, zeki ve iyi müzakereci adamlar” cümlelerini sarf etti.