"Donald Trump'ın ABD'deki Rusya sorununa yaklaşımını sorgulamamız için bize pek çok neden verdiğini düşünüyorum ve Vladimir Putin ile etkileşim kurma yaklaşımının, telefon görüşmeleri olsun, yüz yüze görüşmeler olsun, Putin hakkında kamuoyu önünde söylediği şeyler olsun, hepsinin önemli sorular doğurduğunu düşünüyorum"