Trump Rusya-Ukrayna savaşının rotası için tarih verdi: İki hafta içinde göreceğiz

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin birçok şeyden memnun olmadığını vurguladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e "daha hızlı ve somut adımlar atması" çağrısında bulundu.

"Bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim"

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir ABD fabrikasına hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili fikri sorulan Trump, "Bu konuda mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bundan memnun değilim, bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde, işlerin nereye gideceğini göreceğiz." diye konuştu.

"Yakından takip edeceğim"

Rusya Devlet Başkanı Putin'e barış süreciyle ilgili olarak "birkaç hafta" süre verdiğini dile getiren Trump, Rusya ile Ukrayna'nın 2 hafta içinde bir araya gelip gelmeyeceğini yakından takip edeceğini ve ona göre kararını vereceğini söyledi.

"İki hafta içinde göreceğiz"

Trump, şöyle konuştu:

"2 hafta içinde Rusya'nın ve açıkçası Ukrayna'nın tutumunu göreceğimizi düşünüyorum. Eğer anlaşma yapmazlarsa bunun kimin suçu olduğunu göreceğiz. Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Bu karar, ya (Rusya'ya) büyük çaplı yaptırımlar veya gümrük vergileri uygulayabileceğimiz ya da hiçbir şey yapmayıp 'Bu sizin savaşınız' diyeceğimiz bir karar olacak."

ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelmesi gerektiği vurgusunu yineleyerek, kendisinin de gerekmesi halinde bu toplantıya katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump, ister yaptırımlar, ister tarifeler, isterse hiçbir şey olmasın, Rusya hakkındaki kararının önemli olacağını da ifade etti.

"John Bolton pisliğin teki"

Donald Trump, FBI tarafından ulusal güvenlik soruşturması kapsamında konutunda arama yapılan eski danışmanı John Bolton'a ilişkin ise "Pisliğin teki" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin Washington'daki Kennedy Center'da yapılacağını söyledi.







