Dünya Trump ve Netanyahunun işgal planına Filistinli liderlerden rest
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Trump ve Netanyahu'nun işgal planına Filistinli liderlerden rest

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı. Filistinli direniş örgütü Hamas ise, sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı. Öte yandan Fetih Hareketi "Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli Direniş Örgütü ve Hamas, Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Bütün gücümüzle savaşacağız


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Abbas, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir." dedi.

Washington yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan konusundaki tutumlarının değişmediğini vurgulayan Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil. 'Yüzyılın Anlaşması'na bin kere hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud Abbas, Filistin'in ilkelerine ve uluslararası meşruiyet temelinde müzakerelere bağlı olduklarını belirterek, "Bütün gücümüzle savaşacağız. Bu savaştaki öncelikli silahımız ise barışçıl harekettir." diye konuştu.

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Güçlü bir şekilde karşı çıkacağız


Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının hakları, Trump ya da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şahsi hedeflerinin gerçekleştirilmesi için müzayede konusu olmayacak." dedi.

Filistin meselesinin karşılaştığı zorluklarla mücadele için gerçek anlamda birlik ve beraberlik sağlanması, tek bir ulusal strateji konusunda mutabık kalınması gerektiğinin altını çizen Hayye, "Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Hayye, Arap ve İslam dünyasından, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan karşısında seslerini yükseltmelerini, Washington yönetiminin, Filistin halkı aleyhinde daha ileri gitmesinin engellenmesini istedi.

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Direnişe başlayacağız

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

Öte yandan Fetih Hareketi de Trump'ın sözde planına "Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız" ifadeleriyle cevap verdi.

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