Trump ve Netanyahu'nun işgal planına Filistinli liderlerden rest

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli Direniş Örgütü ve Hamas, Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Bütün gücümüzle savaşacağız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Abbas, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir." dedi.

Washington yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan konusundaki tutumlarının değişmediğini vurgulayan Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil. 'Yüzyılın Anlaşması'na bin kere hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud Abbas, Filistin'in ilkelerine ve uluslararası meşruiyet temelinde müzakerelere bağlı olduklarını belirterek, "Bütün gücümüzle savaşacağız. Bu savaştaki öncelikli silahımız ise barışçıl harekettir." diye konuştu.

OYNAT 02:01 ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi ABD'nin, İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için ortaya attığı sözde barış planı hafızalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Eylül 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı tarihi konuşmayı getirdi. Erdoğan, İsrail'in adım adım işgalini gözler önüne sererek 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' sorusunu yöneltmişti. BiP'te paylaş

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Güçlü bir şekilde karşı çıkacağız

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının hakları, Trump ya da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şahsi hedeflerinin gerçekleştirilmesi için müzayede konusu olmayacak." dedi.

Filistin meselesinin karşılaştığı zorluklarla mücadele için gerçek anlamda birlik ve beraberlik sağlanması, tek bir ulusal strateji konusunda mutabık kalınması gerektiğinin altını çizen Hayye, "Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Hayye, Arap ve İslam dünyasından, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan karşısında seslerini yükseltmelerini, Washington yönetiminin, Filistin halkı aleyhinde daha ileri gitmesinin engellenmesini istedi.

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GÜNDEM Dışişleri Bakanlığından sözde barış planına sert tepki

Direnişe başlayacağız

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

Öte yandan Fetih Hareketi de Trump'ın sözde planına "Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız" ifadeleriyle cevap verdi.