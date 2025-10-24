Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump yönetiminin Çin'e ticaret soruşturması açacağı öne sürüldü

Trump yönetiminin Çin'e ticaret soruşturması açacağı öne sürüldü

09:5924/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Çin'in Trump'ın ilk döneminde imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle başlatılacağı belirtilen soruşturmanın bugün duyurulmasının beklendiği ifade edildi.
Çin'in Trump'ın ilk döneminde imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle başlatılacağı belirtilen soruşturmanın bugün duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

The New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in 2020’de imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle ticaret soruşturması açmaya hazırlandığını iddia etti.

NYT’nin konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD’nin, Çin'in 2020’deki ticaret anlaşmasına uyumuna ilişkin soruşturma üzerinde çalıştığı yazıldı.

Haberde, Çin'in Trump'ın ilk döneminde imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle başlatılacağı belirtilen soruşturmanın bugün duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Soruşturmanın, ABD ve Çin arasında daha fazla gümrük vergisi ve gerginliğe yol açabileceği değerlendirmesine yer verilen haberde, bu adımın Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen görüşmesi öncesi geldiğine dikkat çekildi.

Haberde, bu tür soruşturmaların tamamlanmasının aylar alabileceği tahminine yer verilerek, 2022'de yayınlanan verilerin, Çin'in ABD uçakları, soya fasulyesi, enerji, hizmetler ve diğer ürünleri satın alma taahhütlerini yerine getirmediğini gösterdiği belirtildi.​​​​​​​

Trump, Şi ile "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü belirterek, bir anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını yinelemişti.

Trump ayrıca, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.



#ABD
#Çin
#Ticaret
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 24 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?