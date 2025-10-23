Yeni Şafak
Trump savaşın işaret fişeğini yaktı: Venezuela'da yakında kara operasyonu göreceğiz

Trump savaşın işaret fişeğini yaktı: Venezuela'da yakında kara operasyonu göreceğiz

23:16 23/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Trump, ABD-Venezuela savaşının başlayacağı imasını yansıtan açıklamada bulundu.
Trump, ABD-Venezuela savaşının başlayacağı imasını yansıtan açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yakında Venezuela'da kara operasyonu gerçekleştireceklerini belirten açıklamada bulundu. Öte yandan Trump, İsrail'in Batı Şeria'ya dokunmayacağını da yineledi.

Venezuela ile ABD arasındaki gerilim savaşa evrilme yolunda ilerliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz"

Gündem maddelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, 'uyuşturucuyla mücadele' bahanesiyle hedefine aldığı Venezeula ile yaşadıkları gerilim hakkında konuştu.

Trump yaptığı açıklamada, "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Batı Şeria'ya dokunmayacak"

Öte yandan Trump, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik ilhak planına ve işgal girişimlerine ilişkin de konuştu.

ABD Başkanı, İsrail Parlamentosu'nda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik çabanın kendisinin barış planına zarar verip vermeyeceğine yönelik bir soruya, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Tamam mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar. İsrail iyi gidiyor ve Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar." diye cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, Amerikan Time dergisine verdiği mülakatta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.


