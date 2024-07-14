Trump'a suikast girişimi: Dünya liderlerinden tepki yağdı

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından Donald Trump kulağından sağ yaralanırken, saldırgan ise etkisiz hale getirildi.
Sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Olayın ardından 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Suikast girişiminde bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildi.
ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıklamıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.
Dünyadan peş peşe tepkiler
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkan Donald Trump'ın saldırıya uğraması sonrası
"demokrasiye meydan okuyan şiddete karşı durma"
çağrısı yaptı.
Başbakan Kişida, sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajında,
"Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı kararlı bir şekilde durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesi için dua ediyorum"
dedi.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreter Vekili ve eski Savunma Bakanı Inada Tomomi ise açıklamasında, siyasetçilere yönelik protesto ve muhalefetin "daha radikal hale geldiğini hissettiğini" söyledi.
Japonya'da Temmuz 2022'de eski Başbakan Abe Şinzo'nun da seçim kampanyasında suikasta kurban gitmesini anımsatan Inada,
"Söylem alanı radikalleşti. 'Ne istersen yapabileceğin' bir vaziyet oluşması durumunda seçimlerin adaleti ve güvenliği tehlikeye girecek. Böyle olursa demokrasinin kendisi korunamaz"
ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Biden: İyi olduğunu duyduğuma çok sevindim
ABD Başkanı Joe Biden, ABD eski Başkanı Donald Trump'a, seçim kampanyası sırasında düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti. Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktaran Biden,
"İyi olduğunu duyduğuma çok sevindim"
ifadesini kullandı.
Joe Biden, daha fazla bilgi beklerken, Trump, ailesi ve seçim kampanyasına katılanlara dua ettiğini kaydetti. Eşi ve kendisinin, Trump'ı koruyan ABD Gizli Servisi'ne minnettar olduğunu dile getiren Biden,
"Amerika'da bu tür şiddetin yeri yoktur. Bunu kınamak için ülkece birlik olmalıyız"
vurgusu yaptı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'a yapılan saldırıya X hesabından tepki göstererek,
"Nasıl olursa olsun, eski Başkan Donald Trump'ın başına gelenleri kınıyoruz. Şiddet mantıksız ve insanlık dışıdır"
ifadesini kullandı.
2 Haziran'daki seçimi kazanan Meksika'nın seçilmiş ilk kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da saldırıyı kınayarak,
"Eski Başkan Donald Trump'ın iyi olduğunu bilmek sevindirici. Bu saldırıyı kınadığımızı ve her türlü siyasi şiddeti reddettiğimizi bir kez daha yineliyoruz. Barış ve demokrasi her zaman tek seçenek olmalı"
değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “
Başkan Trump'ın mitingindeki şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz"
dedi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer de sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi. Starmer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Başkan Trump'ın mitingindeki şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm ve kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birliktedir”
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de
“Birleşik Krallık hükümeti her türlü siyasi şiddeti en güçlü şekilde kınamaktadır. Pensilvanya'daki şok edici gelişmeleri izlerken, düşüncelerimiz ve en iyi dileklerimiz Başkan Trump'ın yanı sıra tüm kurbanlar ve aileleriyle birliktedir”
dedi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'a yapılan saldırıya X hesabından tepki göstererek,
"Nasıl olursa olsun, eski Başkan Donald Trump'ın başına gelenleri kınıyoruz. Şiddet mantıksız ve insanlık dışıdır" i
fadesini kullandı.
2 Haziran'daki seçimi kazanan Meksika'nın seçilmiş ilk kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da saldırıyı kınayarak,
"Eski Başkan Donald Trump'ın iyi olduğunu bilmek sevindirici. Bu saldırıyı kınadığımızı ve her türlü siyasi şiddeti reddettiğimizi bir kez daha yineliyoruz. Barış ve demokrasi her zaman tek seçenek olmalı"
değerlendirmesinde bulundu.
Venezuela'da seçim mitingi sırasında, Trump'a yapılan saldırının haberini alan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'a yönelik saldırıyı "şiddetle" kınadıklarını dile getirerek,
"Trump'ın kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Tanrı Amerikan halkına huzur ve sükunet versin"
diye konuştu.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Pensilvanya'daki saldırıyı kınayarak,
"Derin ideolojik ve politik farklılıklarımıza rağmen, nereden gelirse gelsin şiddet her zaman herkes tarafından kınanmalı"
ifadesini kullandı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X hesabındaki açıklamasında, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirtti.
Küba'nın 65 yıldır saldırıların ve terörizmin kurbanı olduğunu hatırlatan Canel,
"Silah ticareti ve ABD'deki politik şiddetin tırmanması, bu tür olaylara yol açmaktadır"
değerlendirmesinde bulundu.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise X hesabından saldırıya tepki göstererek,
"Eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırı herkes tarafından şiddetle kınanmalı. Bugün gördüklerimiz kabul edilemez"
dedi.
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Trump ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.
Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle de X hesabındaki açıklamasında, şiddettin her türlüsünü reddettiklerini, Trump ve ABD halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.
Paraguay: Son olaylardan derin üzüntü duyuyoruz
Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımlayarak,
"Tüm şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Eski Başkan Donald Trump ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor ve son olaylardan derin üzüntü duyuyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.
Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Pensilvanya'daki saldırıyı kınayarak,
"Derin ideolojik ve politik farklılıklarımıza rağmen, nereden gelirse gelsin şiddet her zaman herkes tarafından kınanmalı"
ifadesini kullandı.
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Trump ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.
Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle de X hesabındaki açıklamasında, şiddettin her türlüsünü reddettiklerini, Trump ve ABD halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.
Donald Trump'a Pensilvanya mitinginde silahlı suikast düzenlendi: Kanlar içinde kaldığı anlar kameraya yansıdı
ABD'de, başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğradı. 7 el silah sesinin ardından Trump'ın kanlar içinde kaldığı görüldü., Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında merminin sağ kulağını delip geçtiğini açıkladı.
İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı. Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü. Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü. Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı.